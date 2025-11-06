Βορίζια: Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ το βίντεο με τα καλάσνικοφ - Ψάχνουν τα όπλα μέχρι και σε τάφους

Ιδιαίτερα τεταμένο εξακολουθεί να είναι το κλίμα στα Βορίζια, μετά το αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών των δύο οικογενειών.

Την ώρα που στην περιοχή παραμένουν ισχυρότατες δυνάμεις με πάνοπλους αστυνομικούς, η κατάσταση στο χωριό παραμένει τεταμένη, με την έρευνα της ΕΛΑΣ να συνεχίζεται αδιάκοπα, με στόχο να διαλευκανθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο, όπως αναφέρουν πληροφορίες του cretalive.gr.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα όπλα του φονικού παραμένουν άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο. Παράλληλα, οι Αρχές θεωρούν βέβαιο ότι και άλλοι εμπλεκόμενοι κυκλοφορούν ελεύθεροι έχοντας όπλα στην κατοχή τους.

Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ το βίντεο ντοκουμέντο

Την ίδια ώρα, οι Αρχές «σαρώνουν» το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησε την Αστυνομία στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια. Στο βίντεο, όπως αναφέρεται, καταγράφεται ο 43χρονος να βρίσκεται σε κάποιο υψηλό σημείο κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα.

Φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Δίπλα στον δράστη φαίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Βίντεο ντοκουμέντο από την ημέρα του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια. Φαίνονται δύο άνδρες και ακούγονται πυροβολισμοί, πιθανότατα από καλάσνικοφ pic.twitter.com/o6GLsFpkLE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 5, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρoνου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη (5/11) από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε έκταση ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την ταυτοποίησή του για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται την Πέμπτη (6/11) να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Ώρα απολογίας για τους τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Σήμερα όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο τραυματίες για το αιματοκύλισμα στο ορεινό χωριό, που όλες αυτές τις ημέρες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών. Και στους δύο έχουν ασκηθεί διώξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη.

Αυτή είναι μια από τις βολίδες που έπληξε τον Φανούρη Καργάκη

Φωτογραφία από βολίδα που «καρφώθηκε» στο σώμα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δημοσιεύει το Cretalive.gr, το αυτοκίνητο του οποίου δέχθηκε περιμετρικά πυρά, ακόμα και από καλάσνικοφ. Η θανατηφόρα βολή εκτιμάται ότι ήταν μία από τις πέντε βολίδες πυροβόλου όπλου που δέχθηκε στην πόρτα του οδηγού.

Φωτ.: cretalive.gr

Το όχημα έφερε οπές στην πόρτα της καρότσας από σκάγια κυνηγετικού όπλου και από βολίδα πυροβόλου όπλου, 8 οπές συνολικά στο πίσω τζάμι της καμπίνας των επιβατών, πέντε οπές από βολίδες πυροβόλου όπλου στην πόρτα του οδηγού, τρεις οπές από πυροβόλο όπλο στο παρμπρίζ του οχήματος και μια οπή από πυροβόλο όπλο στην πόρτα του συνοδηγού.

Εξάλλου, βάσει της αυτοψίας, προκύπτει ότι στα Βορίζια χρησιμοποιήθηκαν: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 380 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο.

Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν οι επίμαχοι κάλυκες που έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.