Βεντέτα στα Βορίζια: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα για την οπλοκατοχή

Μέτρα για την οπλοκατοχή με αφορμή την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου ανακοινώνει εντός των επόμενων ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά» είπε στο Mega o κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης οι πρωτοβουλίες θα αφορούν και σε περιοχές που θα πρέπει να υπάρχει μια «ειδική αστυνόμευση».

«Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε άνοιγμα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος νωρίτερα είχε ανακοινώσει πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς της Κρήτης προκειμένου να υπάρξει κοινή δράση.

«Θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται πως είχαν προηγηθεί δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «χαλαρή» τη νομοθεσία για τα όπλα, παρά τις τελευταίες επί του αυστηρότερου αλλαγές, αλλά και τις ποινές που επιβάλει η δικαιοσύνη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.