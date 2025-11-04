Υπ. Παιδείας: Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια

Από αύριο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία, Δημοτικό και Γυμνάσιο, στο Ζαρό, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Στις τάξεις τους θα επανέλθουν οι μαθητές των Βοριζίων από την προσεχή Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου.

Παιδοψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στο χωριό

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού, η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Την ομάδα θα απαρτίζουν 4 ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος αναπλ. καθηγήτρια Μαρια Παπαδάκη σε συνεργασία με τον Πρύτανη, καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη. Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Νωρίτερα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).