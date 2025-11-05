Βορίζια: Εισαγγελέας και Ανακρίτρια στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταβαίνουν σήμερα Εισαγγελέας και Ανακρίτρια , για την διαδικασία των ποινικών διώξεων σε βάρος των τριών αδελφών που παραδόθηκαν χθες στις Αρχές, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Οι τρεις —19, 27 και 29 ετών— αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Διαβάστε τις εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια