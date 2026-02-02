Θλίψη στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος άνδρας στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

Στον θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας μετά την είδηση θανάτου ενός 30χρονου άνδρα το βράδυ της Δευτέρας (2/2), με τη σορό να εντοπίζει η σύζυγός του μέσα στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, η γυναίκα κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του άνδρα.

Όπως αναφέρεται μάλιστα, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας να έχει αποκλειστεί.

Από την Αστυνομία, με βάση το πρωτόκολλο, παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες του θανάτου.