Καβούρι: Βίντεο κατέγραψε καρχαριοειδές να κολυμπά στην ακτή

Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο που κατέγραψε πολίτης στο Καβούρι, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, με ένα καρχαριοειδές να κολυμπά κοντά στην ακτή.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ψάρι ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο σε μήκος ενώ το χαρακτηριστικό πτερύγιό του διακρινόταν καθαρά πάνω από την επιφάνεια του νερού.



Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται ότι το καρχαριοειδές κυνηγούσε μικρά ψάρια για να τραφεί.

Δείτε το βίντεο: