Αυστραλία: Ποιος είναι ο Έλληνας σέρφερ που βρήκε τραγικό θάνατο από επίθεση καρχαρία

Σοκ έχει προκαλέσει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας η είδηση του τραγικού θανάτου ενός Έλληνα σέρφερ, του Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) από από επίθεση καρχαρία το Σάββατο 06/09.

Η ελληνική ομογένεια θρηνεί την απώλεια του μέλους της ο οποίος ζούσε στην κοινότητα του Dee Why.

Η είδηση αρχικά είχε δημοσιευθεί χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστά τα στοιχεία του. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε η σορός. Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Μερκούρης Ψυλλάκης είχε μεταβεί με την παρέα του σε γνωστή παραλία του Σίδνεϊ για σερφ όταν δέχθηκε στην επίθεση του καρχαρία. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο Mercury είχε στεφθεί πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Mike ακολούθησε το 1999.

Tragedia en las playas del norte de Sídney: Mercury Psillakis, surfista de 57 años🏄‍♂️, murió tras ser atacado por un tiburón en Long Reef Beach, cerca de Dee Why 🦈

🩸El animal le causó heridas catastróficas pese a que otros surfistas lo ayudaron

🏖️🛑Playas de Manly a Narrabeen… pic.twitter.com/oc9sfOESMW — Sonar 360 (@Sonar360) September 6, 2025

Ποιος ήταν ο Μερκούρης Ψυλλάκης

Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του όπως αναφέρει το sbs.com.au.

Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία.

Τα δίδυμα αδέλφια, Mercury και Mike, λάτρευαν το σέρφινγκ (ο Μike έχει δική του εταιρεία κατασκευής σανίδων του surf) και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, όταν οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962

Βαθιά ριζωμένοι στην κοινότητα, συμμετείχαν σε συλλόγους και οργανώσεις, ενώ ο Merc, όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά, είχε οργανώσει πρόσφατα ένα «paddle out» προς τιμήν ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή. Ήταν επίσης μέλη του Long Reef Boardriders Association.