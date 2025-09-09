«Ήταν το Γιν μου, ο καθρέφτης μου»: Συγκλονίζει ο δίδυμος αδερφός του ομογενή που κατασπάραξε καρχαρίας

Θλίψη και «ρίγη» συγκίνησης προκαλεί η ανάρτηση του αδερφού του Μερκούρη Ψυλλάκη, λίγες μέρες μετά την τραγική είδηση του θανάτου του. Ο 57χρονος, ιδιοκτήτης τοπικής επιχείρησης και παθιασμένος σέρφερ, έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο όταν δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε σερφ σε παραλία του Σίδνεϊ.

Η ανείπωτη απώλεια του Έλληνα ομογενή βύθισε την οικογένειά του στο πένθος, με τον αδελφό του να βρίσκει τη δύναμη να τον αποχαιρετήσει δημόσια, με λόγια που αποτυπώνουν το βάθος της σχέσης τους αλλά και τον αφόρητο πόνο της απώλειας. «Ήταν το Γιν μου, ήμουν το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή», γράφει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με δημοσίευμα του news.com.au.

Ο ίδιος συνεχίζει με συγκλονιστική ειλικρίνεια, αναφερόμενος στον μοναδικό δεσμό που είχε με τον Μερκούρη, όχι μόνο ως αδέλφια, αλλά και ως ψυχικά συνδεδεμένοι άνθρωποι. «Ο Mercury ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι. Λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά μοναδικές», σημειώνει με πόνο.

«Να λέτε στους αγαπημένους σας ότι τους αγαπάτε»

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του μηνύματός του, ο αδελφός του καλεί όλους να εκτιμούν τη ζωή και τους ανθρώπους τους, πριν να είναι αργά. «Να εκφράζετε όλα σας τα συναισθήματα — χαρά, λύπη, θυμό. Να λέτε στους αγαπημένους σας ότι τους αγαπάτε. Να τους κρατάτε σφιχτά. Να αφήνετε στην άκρη το φίλτρο που κρύβει ποιοι πραγματικά είστε».

Όπως τονίζει, ο Μερκούρης Ψυλλάκης ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, γεμάτος ζωή, πάθος και θετική ενέργεια: «Ήταν παθιασμένος με την αυθεντικότητα. Ήταν η ψυχή κάθε γιορτής και η ενέργειά του γέμιζε κάθε χώρο», γράφει συγκινημένος.

Η τραγική απώλεια του Μερκούρη έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία, αλλά και όλους όσοι τον γνώριζαν. Ένας άνθρωπος με αγάπη για τη θάλασσα, τη ζωή και τους ανθρώπους, έφυγε άδικα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό — αλλά και μια παρακαταθήκη αυθεντικής αγάπης, που συγκινεί και εμπνέει.

«Ήταν τεράστιος καρχαρίας»

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε στο σημείο, η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια του και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε “Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερύγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων», είπε ο κ. Morgenthal στο SkyNews Australia.

Κόπηκε στα δυο η σανίδα

«Είχε υποστεί σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.