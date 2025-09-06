Βίντεο σοκ από τη στιγμή που ο καρχαρίας επιτέθηκε στον Έλληνα ομογενή - «Μη με σκοτώσεις»

Θλίψη και αβάσταχτος πόνος επικρατούν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για τον άδικο χαμό του Έλληνα ομογενή Μερκούρη Ψυλλάκη ο οποίος έχασε τραγικά τη ζωή του όταν καρχαρίας του επιτέθηκε την ώρα που έκανε σερφ.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας σοκ.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches - a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άτυχος 57χρονος έδωσε μεγάλη μάχη μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef για να γλιτώσει από τα σαγόνια του καρχαρία, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

«Ήταν τεράστιος καρχαρίας»

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε στο σημείο, η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια του και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε “Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερύγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων», είπε ο κ. Morgenthal στο SkyNews Australia.

Κόπηκε στα δυο η σανίδα

«Είχε υποστεί σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.