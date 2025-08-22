ΗΠΑ: Ψαράς με... άγνοια κινδύνου βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο σοκ

Ένας άνδρας έζησε μια τρομακτική εμπειρία στη Φλόριντα όταν τον δάγκωσε ένας καρχαρίας την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει μια... ριψοκίνδυνη φωτογραφία κατά τη διάρκεια εκδρομής με φίλους του για τα γενέθλιά του, με τον ίδιο ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι το περιστατικό δεν θα αλλάξει την άποψή του για το ψάρεμα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του eu.news-press.com, ο Shawn Meuse ένας 48χρονος έμπειρος ψαράς καρχαριών με σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας, αναρρώνει πλέον στο Ιατρικό Κέντρο Gulf Coast, στο Φορτ Μάγιερς, μετά το σοκαριστικό ατύχημα. Υποβλήθηκε στην πρώτη του χειρουργική επέμβαση αυτή την εβδομάδα και αναμένει τουλάχιστον μία ακόμη.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το συμβάν όταν ήρθαν «αντιμέτωποι» με δύο κλήσεις στο 911 για δάγκωμα καρχαρία στα ανοιχτά της Κόστα Κάγια.

Ο ίδιος ο 48χρονος εξηγεί πως «πιάσαμε έναν λεμονόκαρχαρία... Μόλις βγάλαμε το αγκίστρι», εξήγησε ο Meuse και προσθέτει ότι «ετοιμαζόμασταν να τον απελευθερώσουμε πίσω στο νερό και γύρισε και με δάγκωσε».

Μάλιστα, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί ήθελε εξαρχής να βγάλει τη αποτυπώσει το ντοκουμέντο με τον καρχαρία, αυτός απάντησε απάντησε: «Για τη φωτογραφία, για την ανάμνηση».

Ο Meuse, ο οποίος ψαρεύει καρχαρίες από το 2008, είπε βρισκόταν σε εκδρομή με οκτώ φίλους του με αφορμή τα γενέθλιά του. Ο λεμονοκαρχαρίας που τον δάγκωσε ήταν ο πρώτος που έπιασε η ομάδα εκείνο το βράδυ ενώ σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, αυτός και οι φίλοι του έφτασαν στις 16 Αυγούστου στο σημείο και πέρασαν περίπου πέντε ώρες δίπλα στο νερό ψαρεύοντας μέχρι την επίθεση.