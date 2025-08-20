Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με απόκοσμα μάτια εντοπίστηκε στην Κόστα Ρίκα

Μπροστά σε ένα απόκοσμο θέαμα βρέθηκαν ψαράδες στην Κόστα Ρίκα, όταν έπιασαν έναν γιγάντιο καρχαρία, με εξαιρετικά σπάνιο πορτοκαλί χρώμα.

Ο καρχαρίας, μήκους 1,80 μέτρων, εμφάνιζε ξανθισμό, μια σπάνια πάθηση μελάγχρωσης που προκαλεί υπερβολικές κίτρινες ή χρυσές αποχρώσεις στο δέρμα, τα λέπια ή τη γούνα των ζώων.

Ενώ ο ξανθισμός έχει παρατηρηθεί σε λίγα είδη ψαριών, δεν έχει ποτέ πριν τεκμηριωθεί σε χονδριχθύες, μια ομάδα που περιλαμβάνει καρχαρίες και σαλάχια στην Καραϊβική.

Εκτός από τον ξανθισμό, ο καρχαρίας εμφάνιζε επίσης αλμπινισμό, με αποτέλεσμα να έχει τρομακτικά λευκά μάτια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Daily Mail.

Rare orange shark with ghostly white eyes captured in first-of-its-kind sighting pic.twitter.com/kMuultaItq — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 18, 2025

Καρχαρίας-νοσοκόμος

Συνήθως, οι καρχαρίες-νοσοκόμοι, όπως αυτός που πιάστηκε στην Κόστα Ρίκα, έχουν ανοιχτό έως σκούρο καφέ δέρμα, το οποίο τους βοηθά να ενσωματωθούν σε υφάλους και βραχώδεις βιότοπους του βυθού, όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο τους κυνηγώντας.



«Η ανακάλυψη ενός πορτοκαλί καρχαρία-νοσοκόμου εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική και την προσαρμοστικότητα των καρχαριών-νοσοκόμων», αναφέρει η μελέτη.



«Είναι αυτό ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μήπως σηματοδοτεί μια νέα γενετική τάση στον τοπικό πληθυσμό;».



Με βάση το μέγεθος του καρχαρία, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το ασυνήθιστο χρώμα δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωσή του.

Τι είναι ο ξανθισμός

Ο ξανθισμός θεωρείται εξαιρετικά σπάνιος σε όλο το ζωικό βασίλειο. Έχει καταγραφεί σε μερικά είδη ψαριών, ερπετών και πτηνών, αλλά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα παραμένουν περιορισμένα.



Σε ψάρια του γλυκού νερού, όπως τα γκούπι, οι κιχλίδες, ακόμη και τα χρυσόψαρα, η κατάσταση αυτή μερικές φορές παράγει εντυπωσιακά κίτρινα χρώματα.



Ορισμένα πουλιά, όπως οι παπαγάλοι και τα καναρίνια, έχουν επίσης εμφανίσει χρυσό φτέρωμα που συνδέεται με τον ξανθισμό, ενώ περιστασιακές αναφορές σε ερπετά περιγράφουν ασυνήθιστα κίτρινα φίδια ή σαύρες.



Επειδή αυτός ο χρωματισμός κάνει τα ζώα πιο ορατά, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ξανθισμός συχνά μειώνει τα ποσοστά επιβίωσης στην άγρια φύση.

Τι είναι ο αλμπινισμός

Ο αλμπινισμός, αν και ελαφρώς πιο γνωστός, είναι επίσης ασυνήθιστος και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις για τα ζώα που τον αναπτύσσουν.



Η απουσία μελανίνης έχει ως αποτέλεσμα χλωμό δέρμα, λέπια ή τρίχωμα, μαζί με λευκά ή κόκκινα μάτια. Στην άγρια φύση, αυτή η έλλειψη φυσικού καμουφλάζ μπορεί να κάνει τα αλμπίνο ζώα ευκολότερους στόχους για τα αρπακτικά και λιγότερο αποτελεσματικούς κυνηγούς.

Η πάθηση μπορεί επίσης να αυξήσει την ευαισθησία στο ηλιακό φως και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειώσει την πιθανότητα εύρεσης συντρόφου.



Για αυτόν τον λόγο, το γεγονός ότι ένας καρχαρίας-νοσοκόμος που εμφάνιζε τόσο ξανθισμό, όσο και αλμπινισμό επέζησε μέχρι την ενηλικίωση, καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική.

Δύσκολη η επιβίωση

Η επιβίωση αυτού του έντονα χρωματισμένου καρχαρία μέχρι την ενηλικίωση προσφέρει επίσης μια σπάνια ματιά στην προσαρμοστικότητα του είδους και εγείρει νέα ερωτήματα για τους θαλάσσιους βιολόγους σχετικά με τη γενετική ποικιλομορφία στους πληθυσμούς των καρχαριών-νοσοκόμων της Καραϊβικής.



Οι καρχαρίες-νοσοκόμοι είναι αρπακτικά, που σημαίνει ότι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους κοντά στον πυθμένα της θάλασσας, συχνά γύρω από υφάλους και βραχώδεις περιοχές.



Το τυπικό καφέ χρώμα τους τα βοηθά να ενσωματωθούν στο περιβάλλον, καθιστώντας τα πιο δύσκολο να εντοπιστούν.



Το έντονο κιτρινοπορτοκαλί χρώμα αυτού του καρχαρία, ωστόσο, θα τον έκανε να ξεχωρίζει, γεγονός που καθιστά την επιβίωσή του μέχρι την ενηλικίωση ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.



Δεν είναι σαφές εάν αυτός ο ασυνήθιστος χρωματισμός προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα ή αν ο καρχαρίας απλώς κατάφερε να ευδοκιμήσει παρά το γεγονός ότι ήταν πιο ορατός.