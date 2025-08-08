«Είναι τρελό»: Αγριογούρουνα με μπλε κρέας βρήκαν κυνηγοί στην Καλιφόρνια - Πού οφείλεται

Με ένα ιδιαίτερο και συνάμα παράξενο «θέαμα» ήρθαν αντιμέτωποι κυνηγοί στην Καλιφόρνια όταν εντόπισαν αγριογούρουνα που εμφάνισαν έντονο μπλε χρώμα στην σάρκα τους κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές στο σημείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιndependent, το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας (CDFW) δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για το παράξενο φαινόμενο τον Μάρτιο, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένδειξη ότι τα αγριογούρουνα έχουν δηλητηριαστεί.

«Είναι τρελό», δήλωσε ο Νταν Μπέρτον, ιδιοκτήτης της Urban Trapping Wildlife Control, στους Los Angeles Times, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέφερε το παράξενο χρώμα που είχε το κρέας. «Δεν μιλάω για λίγο μπλε… Μιλάω για μπλε νέον, μπλε βατόμουρου».

Τι προκάλεσε το ιδιαίτερο χρώμα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το CDFW την περασμένη εβδομάδα αναφέρεται ότι τα αγριογούρουνα στην περιοχή της κομητείας Μοντερέι είχαν εκτεθεί σε δόλωμα με φάρμακα που περιείχε το αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο Diphacinone, ένα δηλητήριο που εμποδίζει την πήξη του αίματος και προκαλεί εσωτερική αιμορραγία στα τρωκτικά, με τελικό αποτέλεσμα τον θάνατό τους.

Ο μπλε ιστός και το μπλε κρέας μπορεί να είναι σημάδι κατάποσης τρωκτικοκτόνου, η οποία μπορεί να συμβεί με την κατανάλωση δολωμάτων – τα οποία συχνά περιέχουν χρωστική ουσία για να τα αναγνωρίζει κανείς ως δηλητήριο – ή άλλων ζώων που έχουν καταπιεί την ουσία, ανέφερε το τμήμα.

Ωστόσο, η παρουσία μπλε αποχρωματισμού μπορεί να μην είναι πάντα εμφανής, ακόμη και σε μολυσμένο κρέας.

Τα σχόλια ειδικών για τα φυτοφάρμακα

«Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι το κρέας των θηραμάτων, όπως τα αγριογούρουνα, τα ελάφια, οι αρκούδες και οι χήνες, μπορεί να είναι μολυσμένο εάν το θήραμα έχει εκτεθεί σε τρωκτικοκτόνα», δήλωσε ο συντονιστής ερευνών για τα φυτοφάρμακα του CDFW, Δρ. Ράιαν Μπούρμπουρ.

«Η έκθεση σε rodenticide Diphacinone μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για τα άγρια ζώα που δεν αποτελούν στόχο σε περιοχές όπου η χρήση τους γίνεται σε κοντινή απόσταση από τους βιότοπους τους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται κάτι τέτοιο

Η εμφάνιση μπλε αγριογούρουνων στην Καλιφόρνια δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται. Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο χρήστης του Imugur, GlendilTEK, δημοσίευσε μια σειρά εικόνων στο διαδίκτυο με τίτλο «The Weird Pig» (Ο περίεργος χοίρος), το οποίο επίσης διαπιστώθηκε ότι είχε δηλητηριαστεί με «rodenticide Diphacinone».

Επιπλέον, μια μελέτη του 2018 σχετικά με την έκθεση σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα σε θηράματα σε όλη την Καλιφόρνια βρήκε υπολείμματα του δηλητηρίου σε λίγο περισσότερο από το 8% των δειγμάτων ιστού αγριόχοιρων που συλλέχθηκαν, κυρίως από ζώα που συχνάζουν σε γεωργικές ή κατοικημένες περιοχές όπου τα τρωκτικοκτόνα χρησιμοποιούνται συνήθως πιο συχνά.

Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το 83% των δειγμάτων ιστού αρκούδων περιείχε το δηλητήριο.