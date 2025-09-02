Μπλε φωσφορίζοντα φύκια εμφανίστηκαν σε παραλία της Μελβούρνης - Τι προκαλεί το απόκοσμο φαινόμενο

Ένα απόκοσμο και «μαγικό» θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν τις τελευταίες ημέρες επισκέπτες και λουόμενοι στην παραλία St Kilda της Μελβούρνης, όπου μπλε φωσφορίζοντα φύκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην ακτή.

Ο Ρίτσαρντ Πενσάκ, θαλάσσιος βιολόγος στην τοπική περιβαλλοντική ομάδα Earthcare St Kilda, εντόπισε ένα φωτεινό ροζ σύννεφο στο νερό την Κυριακή (31/8) και αμέσως κατάλαβε τι ήταν.

Όταν επέστρεψε στο νερό μετά τη δύση του ηλίου, πλήθη είχαν ήδη συγκεντρωθεί για να δουν το «πραγματικά όμορφο και λαμπερό» θέαμα.

«Απλώς φωτίζει τους ανθρώπους», είπε ο Πενσάκ, μιλώντας στον Guardian.

Τα φωσφορίζοντα ή βιοφωταυγή φύκια είναι ένα σπάνιο αλλά όχι πρωτοφανές θέαμα στον κόλπο του Port Phillip. Το φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως «ιριδισμοί της θάλασσας» ή «κόκκινη παλίρροια», προκαλείται από ένα φύκι που ονομάζεται noctiluca scintillans: όμορφο στην όψη αλλά δυνητικά ενοχλητικό για τα ψάρια λόγω των υψηλών επιπέδων αμμωνίας και των μειωμένων επιπέδων οξυγόνου που προκαλέι στο νερό.

Ο Πενσάκ, από την πλευρά του, παρουσίασε και μια άλλη πλευρά του φαινομένου, τονίζοντας ότι η διευρυμένη εμβέλεια των φυκιών σχετίζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών.

«Λαμπεροί γαλαξίες που στροβιλίζονται»

Ο Ράιαν Αμπράμοβιτς, συγγραφέας και εικονογράφος, περιέγραψε το ιριδίζον μπλε των φυκιών που κυματίζουν στην επιφάνεια του νερού ως φαινόμενο «εντυπωσιακό» και μίλησε για «λαμπερούς γαλαξίες που στροβιλίζονται στην ακτή».

Επισκεπτόμενος την παραλία τη Δευτέρα το βράδυ, βούτηξε στο νερό για να δει τα «εκπληκτικά ρυθμικά μονοπάτια» του φωτός. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία είναι η αρχή της άνοιξης, επομένως τα νερά παραμένουν αρκετά κρύα.

«Κάνω νυχτερινά κολύμπι συνέχεια, αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο απόκοσμη και μαγική φορά», είπε ο συγγραφέας, «μια εξαιρετική ανακάλυψη για την πρώτη μέρα της άνοιξης».

Ο Αμπράμοβιτς ανέφερε ακόμα ότι είχε ξαναδεί βιοφωταυγή φύκια στο Σίδνεϊ και το Μπαλί, αλλά ποτέ στη Μελβούρνη.

Τεκμηριωμένα, τα φύκια αυτά έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους το 1860. Τα φωσφορίζοντα φύκια έχουν γίνει πολύ πιο συνηθισμένα στα αυστραλιανά νερά από τη δεκαετία του 1990, ιδιαίτερα στο Σίδνεϊ και την Τασμανία.

Η καθηγήτρια Σόνα Μάρεϊ, ειδικός στα φύκια και θαλάσσια βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ, εξήγησε ότι το είδος αυτό περιέχει πρωτεΐνες που ονομάζονται λουσιφεράση, γεγονός που του προσδίδει την ιδιότητα να λάμπει τη νύχτα.

Το φαινόμενο είναι αρκετά συνηθισμένο κατά μήκος των αυστραλιανών ακτών, επισήμανε, ενώ αποτελεί φυσικό μέρος του οικοσυστήματος που επεκτείνεται νοτιότερα στην Τασμανία λόγω της θέρμανσης των υδάτων από το ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα.