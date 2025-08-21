Παραμορφωμένα ελάφια με φουσκάλες στο δέρμα προκαλούν τρόμο: Η σύνδεση με τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»

Ελάφια σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ έχουν εντοπιστεί με φουσκάλες που μοιάζουν με όγκους στο σώμα τους και προστίθενται με τη σειρά τους στα κουνέλια και τους σκίουρους, που επίσης εμφανίζουν σημάδια μιας ευρείας νόσου.



Από τα βορειοανατολικά έως τα βορειοδυτικά του Ειρηνικού, φωτογραφίες με παραμορφωμένα ελάφια συνεχίζουν να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, οι επιστήμονες για την άγρια φύση έχουν ήδη αναγνωρίσει την πάθηση ως δερματικό ίνωμα ελαφιών, πιο γνωστό ως κονδυλώματα ελαφιών. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες, όπως τα κουνούπια και οι κρότωνες.

Το υπουργείο Αλιείας και Άγριας Ζωής της Ουάσιγκτον δήλωσε: «Τα θηλώματα εμφανίζονται συχνότερα στα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, πιθανώς λόγω της αυξημένης δραστηριότητας των εντόμων που τσιμπάνε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του έτους».

Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στον άνθρωπο;

Η ασθένεια που εξαπλώνεται στα ελάφια αυτό το καλοκαίρι ανήκει στην ίδια ευρεία οικογένεια ιών που μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο, γνωστή ως ιοί θηλωμάτων, οι οποίοι προσβάλλουν το δέρμα και τους βλεννογόνους.



Στους ανθρώπους, οι ιοί θηλωμάτων προκαλούν παθήσεις όπως κοινά κονδυλώματα, πελματικά κονδυλώματα και γεννητικά κονδυλώματα, ενώ ορισμένα στελέχη συνδέονται με καρκίνους όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.

Στην περίπτωση των ελαφιών, τονίζουν οι επιστήμονες, ο ιός έχει προσαρμοστεί για να μολύνει μόνο αυτά τα ζώα και δεν μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους ή άλλα ζώα λόγω των διαφορών στον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσκολλάται και εισέρχεται στα κύτταρα σε διαφορετικά είδη.



Τα κονδυλώματα των ελαφιών μπορεί να είναι μικρά, όπως ένα μπιζέλι, ή να μεγαλώσουν όσο μια μπάλα ποδοσφαίρου, να έχουν γκρι, μαύρο ή σαρκώδες χρώμα και συχνά να είναι άτριχα. Μπορούν να αναπτυχθούν σε όλο το σώμα, το πρόσωπο και τα πόδια ενός ελαφιού. Ωστόσο, συνήθως πέφτουν μετά από μερικούς μήνες χωρίς να προκαλούν σοβαρή βλάβη.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, εάν μεγαλώσουν υπερβολικά ή μολυνθούν από βακτήρια, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όπως την παρεμπόδιση της όρασης ή της ικανότητας ενός ελαφιού να τρώει.

