«Καμπανάκι» και στην Ευρώπη για τον ιό Τσικουνγκούνια - Συστάσεις για τους ταξιδιώτες

Σημαντική αύξηση έχει σημειωθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο στον αριθμό των κρουσμάτων του ιού Τσικουνγκούνια, ο οποίος μέχρι πρόσφατα είχε εμφανιστεί μόνο στην Αφρική και τη Νότια Ασία. Πρόκειται για τον ιό που μεταδίδεται από κουνούπια και που μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) αναφέρει ότι αναφέρθηκαν περισσότερα από 70 κρούσματα του ιού Τσικουνγκούνια τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, υπερδιπλάσια σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Και όλα συνδέονται με ταξίδια.

Ο ιός Τσικουνγκούνια, αν και σπάνια θανατηφόρος, μπορεί να αφήσει τους ανθρώπους να βιώνουν πόνο στις αρθρώσεις για χρόνια.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας προειδοποιεί τους ταξιδιώτες να λαμβάνουν προφυλάξεις κατά των τσιμπημάτων κουνουπιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως μέσα σε μερικές εβδομάδες, αλλά για μερικούς, ο πόνος μπορεί να επιμένει για μήνες ή και χρόνια. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός Τσικουνγκούνια μπορεί να αποβεί μοιραίος.

Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα

Ενώ τα 73 κρούσματα που καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους δεν είναι τεράστιος αριθμός, είναι υπερδιπλάσια από τα 27 κρούσματα την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ένα ξέσπασμα του ιού βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού και σχεδόν όλα τα κρούσματα συνδέονταν με ταξίδια στην Ινδία, τη Σρι Λάνκα και τον Μαυρίκιο.

Ο ιός chikungunya μεταδίδεται από δύο είδη κουνουπιών, κανένα από τα οποία δεν υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως θεωρείται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης.

Ωστόσο, ο Δρ. Φίλιπ Βιλ, Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας, λέει στο BBC ότι αποτελεί προειδοποίηση προς τους ταξιδιώτες να βεβαιωθούν ότι λαμβάνουν προφυλάξεις κατά των τσιμπημάτων κουνουπιών.

«Ο ιός Τσικουνγκούνια μπορεί να είναι μια δυσάρεστη ασθένεια και βλέπουμε μια ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ των ταξιδιωτών που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο». «Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε προφυλάξεις κατά των τσιμπημάτων κουνουπιών όταν ταξιδεύετε».

«Απλά βήματα, όπως η χρήση εντομοαπωθητικού, η κάλυψη του δέρματός σας και ο ύπνος κάτω από κουνουπιέρες εμποτισμένες με εντομοκτόνο, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο».

«Ένα εμβόλιο κατά του ιού Τσικουνγκούνια μπορεί επίσης να γίνει για όσους ταξιδεύουν σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου».

Συναγερμός και για τον ιό oropouche

Η ίδια έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα πρώτα κρούσματα του ιού oropouche στο Ηνωμένο Βασίλειο, που συνήθως εντοπίζονται μόνο στην Κεντρική και Νότια Αμερική και την Καραϊβική, έχουν εντοπιστεί και σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τη Βραζιλία.

Αυτός ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τσιμπήματα από σκνίπες και όχι από κουνούπια, με τον κύριο τύπο σκνίπας που εμπλέκεται στη μετάδοση να μην βρίσκεται στην Ευρώπη ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις και μυϊκούς πόνους.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιεί για αύξηση των λοιμώξεων από τον ιό oropouche παγκοσμίως από το 2024 και αναφέρει ότι οι έγκυες που ταξιδεύουν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές μετά από ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ο ιός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.