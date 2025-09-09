Ένα «φιλί εντόμου» μπορεί να γίνει θανάσιμο - Τι είναι η νόσος Chagas που αυξάνεται ραγδαία στις ΗΠΑ

Ανησυχητική είναι η εξάπλωση της νόσου Chagas στις ΗΠΑ, μια ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο και μεταδίδεται από ένα έντομο που είναι γνωστό ως «κοριός του φιλιού».

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η ασθένεια είναι ήδη ενδημική σε 21 πολιτείες στην Αμερική.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Τέξας, στο οποίο έχουν ήδη καταγραφεί 8 κρούσματα σε ανθρώπους.

Κρούσματα σε ανθρώπους έχουν καταγραφεί στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα, το Τενεσί, τη Λουιζιάνα, το Μιζούρι, το Μισισιπή και το Αρκάνσας. Παρουσία του εντόμου, ωστόσο, έχει αναφερθεί σε 32 πολιτείες.

Σύμφωνα με το CBS, η έκθεση σημειώνει ότι τα δεδομένα είναι «ανεπαρκή» για να αποδείξουν ότι τα έντομα αυξάνονται σε γεωγραφική κατανομή ή αφθονία. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι τα επίμαχα έντομα «αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο», λόγω των συχνών επαφών με ανθρώπους και λόγω μεγαλύτερης ερευνητικής προσοχής.

«Η εισβολή σε σπίτια, το δάγκωμα σε ανθρώπους, οι επακόλουθες αλλεργικές αντιδράσεις ή η έκθεση σε παράσιτα T. cruzi και η αυξανόμενη συχνότητα διαγνώσεων σε σκύλους έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού», αναφέρει η έκθεση του CDC.

Μεταδίδεται μέσω εντόμου αλλά όχι με τσίμπημα

Η ασθένεια προκαλείται από τα παράσιτα Trypanosoma cruzi, ένα είδος εντόμων που ανήκει στην οικογένεια Triatominae. Στα ελληνικά είναι γνωστά με τον όρο «κοριός του φιλιού».

Τα έντομα αυτά μπορούν να μεταδώσουν την νόσο σε άλλα ζώα και σε ανθρώπους.

Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται με το ίδιο το τσίμπημα όταν το έντομο αποβάλλει κόπρανα κοντά στο σημείο που έχει τσιμπήσει.

«Οι άνθρωποι μπορεί να ξύνουν ή να τρίβουν τα περιττώματα των εντόμων σε μια πληγή από δάγκωμα, στα μάτια ή στο στόμα τους χωρίς να το συνειδητοποιούν, κάτι που επιτρέπει στο παράσιτο να εισέλθει στο σώμα τους», αναφέρει το CDC, προσθέτοντας ότι τα έντομα μεταφέρουν το παράσιτο με τα περιττώματά τους αφού δαγκώσουν ένα άτομο ή ζώο. «Εάν αυτά τα περιττώματα εισέλθουν στο σώμα κάποιου μέσω μιας τομής στο δέρμα ή κοντά στα μάτια ή το στόμα, μπορεί να οδηγήσουν σε μόλυνση».

Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο όπως το κρυολόγημα, ούτε μεταδίδεται μέσω της περιστασιακής επαφής με άτομα που έχουν μολυνθεί.

Χωρίς θεραπεία, η πάθηση μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, αναφέρει το CDC.

Σύμφωνα με το CDC, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως και 280.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ασθένεια, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Στην οξεία φάση, η οποία συμβαίνει λίγο μετά τη μόλυνση, μπορεί να εμφανιστεί ένας τύπος οιδήματος των βλεφάρων γνωστός ως σημάδι Romaña.

«Αυτό συμβαίνει όταν το παράσιτο Trypanosoma cruzi εισέρχεται στο βλέφαρο, συνήθως τρίβοντας κατά λάθος τα περιττώματα των εντόμων στο μάτι σας ή σε ένα δάγκωμα εντόμου κοντά στο μάτι σας», αναφέρει το CDC.

Άλλα οξέα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Αίσθημα κόπωσης

Πόνους στο σώμα

Πονοκέφαλο

Εξάνθημα

Απώλεια όρεξης

Διάρροια

Εμετό

Άλλοι μπορεί να εμφανίζουν συμπτώματα για χρόνια ή και για μια ζωή, κάτι που είναι γνωστό ως χρόνια φάση της λοίμωξης και μπορεί να συνεπάγεται καρδιακά και πεπτικά προβλήματα.

«(Η ασθένεια) μπορεί να καταστρέψει τα νεύρα που τροφοδοτούν τα διάφορα μέρη του σώματός σας, όπως την καρδιά σας, τον οισοφάγο σας, το παχύ έντερο», δήλωσε ο λοιμωξιολόγος, Τομ Μουρ, στο CBS News Philadelphia το 2019, όταν τα κρούσματα αυξάνονταν στα βόρεια των ΗΠΑ.

Σε οποιοδήποτε από τα δύο στάδια, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να μην αισθάνονται άρρωστοι, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσθέτει το CDC.

Πώς να αποφύγετε τα «φιλιά» των εντόμων

Δεν υπάρχουν εμβόλια ή φάρμακα που μπορούν να αποτρέψουν τη νόσο Chagas αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το CDC, επομένως είναι σημαντικό να προστατεύσετε τον εαυτό σας.

Οι μέθοδοι πρόληψης περιλαμβάνουν την παραμονή σε καλά προστατευμένα μέρη, εάν ταξιδεύετε, τη χρήση εντομοκτόνων και σπρέι για έντομα, τη χρήση ρούχων που καλύπτουν το δέρμα και την αποφυγή κατανάλωσης ωμών φρούτων και λαχανικών, καθώς η λοίμωξη μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω του στόματος ή μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων φρούτων.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες μπορούν να ασφαλίζουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να κρατούν έξω από το σπίτι, σκουπίδια, σωρούς από ξύλα και πέτρες, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο.