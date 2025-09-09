Η πιο σπάνια αράχνη του κόσμου εντοπίστηκε στην Εύβοια

Το θέαμα δεν ήταν συνηθισμένο. Δεν είναι ό,τι πιο σύνηθες άλλωστε η εικόνα μιας αράχνης με φωτεινό πράσινο χρώμα. Το σπάνιο έντομο εμφανίστηκε στην Εύβοια και προκάλεσε αίσθηση σε όσους είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά.



Με το εντυπωσιακό χρώμα της, που θύμιζε κόσμημα της φύσης, η αράχνη αυτή δεν έχει καταγραφεί ξανά στην περιοχή. Κάτοικος την είδε να κινείται αθόρυβα σε μια βεράντα σπιτιού, προκαλώντας έκπληξη αλλά και περιέργεια.

Παρά το μικρό της μέγεθος, η παρουσία της τράβηξε την προσοχή του και αμέσως με το κινητό του τηλέφωνο, την φωτογράφισε.



Το έντονο πράσινο χρώμα της είναι αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί ξανά κάτι παρόμοιο στην περιοχή. «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο πλάσμα», είπε στο evianews κάτοικος που την εντόπισε.

Ποια είναι η πράσινη αράχνη

Η Micrommata virescens, πιο γνωστή ως πράσινη αράχνη κυνηγός, είναι ένα είδος αράχνης που ανήκει στην οικογένεια Sparassidae.

Αυτές οι αράχνες είναι κυρίως ημερόβιες. Όπως πολλές άλλες αράχνες, δεν φτιάχνουν ιστό και κυνηγούν έντομα σε πράσινη βλάστηση, όπου βασίζονται στο καμουφλάζ τους. Το πράσινο χρώμα τους τις καθιστά πολύ δύσκολο να εντοπιστούν από τα αρπακτικά.

Αναπτύσσονται σχετικά αργά, χρειάζονται 18 μήνες για να φτάσουν στην ωριμότητα. Τα θηλυκά είναι γόνιμα από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Λίγες ημέρες μετά το ζευγάρωμα, τα αρσενικά πεθαίνουν. Τον Ιούλιο, τα θηλυκά περικλείουν τον σάκο των αυγών σε μερικά φύλλα ραμμένα μεταξύ τους. Τα κουκούλια φυλάσσονται από τα θηλυκά. Μετά από περίπου 4 εβδομάδες, εκκολάπτονται αυγά περίπου 40-50 νεαρές αράχνες.