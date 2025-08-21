Κρούσμα πανώλης στη Καλιφόρνια - Μολυσμένος ψύλλος τσίμπησε άνδρα ενώ έκανε κάμπινγκ

Θετικός στην πανώλη βρέθηκε ένα κάτοικος της κομητείας Ελ Ντοράντο της Καλιφόρνια όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (19/8), όταν φέρεται να τον τσίμπησε μολυσμένος ψύλλος ενώ έκανε κάμπινγκ στην περιοχή South Lake Tahoe με τους υγειονομικούς υπαλλήλους να διερευνούν την κατάσταση.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του eldoradocounty.ca.gov, το άτομο βρίσκεται υπό την φροντίδα γιατρού και αναρρώνει στο σπίτι του.

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis. Αυτά μεταδίδονται συχνότερα από τα τσιμπήματα ψύλλων που με την σειρά τους τα έχουν κληρονομήσει από σκίουρους ή άλλα άγρια ​​τρωκτικά. Μάλιστα, τα σκυλιά και οι γάτες μπορούν επίσης να φέρουν ψύλλους μολυσμένους με πανώλη στο σπίτι.

Τα συμπτώματα της πανώλης εμφανίζονται συνήθως εντός δύο εβδομάδων από την έκθεση σε μολυσμένο ζώο και περιλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες, με τη νόσο να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιοτικά εάν ανιχνευθεί έγκαιρα.

Πέντε χρόνια πριν το πιο πρόσφατο κρούσμα

Τα ανθρώπινα κρούσματα πανώλης είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά μπορεί να είναι πολύ σοβαρά. Πριν από την τρέχουσα περίπτωση, το πιο πρόσφατο κρούσμα πανώλης στην κομητεία Ελ Ντοράντο ήταν το 2020. Πριν από αυτό, δύο άτομα διαγνώστηκαν με πανώλη το 2015 μετά από έκθεση σε μολυσμένα τρωκτικά στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι. Σημειώνεται πως όλα τα άτομα έλαβαν θεραπεία και ανάρρωσαν.

Για την πρόληψη της μόλυνσης, προτείνεται η μείωση των πιθανών μολυσμένων τρωκτικών με την απομάκρυνση θάμνων, σωρών από πέτρες και σκουπιδιών, τη χρήση εντομοαπωθητικών όταν βρίσκεστε σε περιοχές πιθανής έκθεσης, τη χρήση προϊόντος ελέγχου ψύλλων σε κατοικίδια και την αποφυγή της ελεύθερης πρόσβασης σε κατοικίδια που περιφέρονται σε περιοχές όπου ενδημεί η μόλυνση.