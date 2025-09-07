Τι ισχύει αν είστε σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρειαστεί να πάτε σε γιατρό ή σε νοσοκομείο

Αν χρειαστεί να επισκεφθείτε γιατρό ή να εισαχθείτε σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της διαμονής σας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τότε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC ή ΕΚΑΑ) μπορεί να απλουστεύσει σε μεγάλο βαθμό τις διοικητικές διατυπώσεις καθώς και την επιστροφή των εξόδων περίθαλψης στο πλαίσιο δημόσιου συστήματος υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι μια δωρεάν κάρτα που εκδίδεται από τον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΕΦΚΑ στην Ελλάδα) και σας παρέχει:

Πρόσβαση σε δημόσια συστήματα υγείας στις χώρες της Ε.Ε./ΕΟΧ και την Ελβετία.

Ίση μεταχείριση με τους πολίτες της χώρας που επισκέπτεσαι.

Κάλυψη αναγκαίας ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της προσωρινής σου διαμονής (όχι μόνο επειγόντων περιστατικών, αλλά και χρόνιων ή προϋπαρχουσών παθήσεων, εγκυμοσύνης κ.λπ., εφόσον η θεραπεία δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι να επιστρέψετε).

Η κάρτα δεν υποκαθιστά ταξιδιωτική ασφάλεια

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η κάρτα δεν υποκαθιστά ταξιδιωτική ασφάλεια. Δεν καλύπτει ιδιωτική περίθαλψη, διακομιδές ή έξοδα επαναπατρισμού. Ισχύει μόνο σε δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία ή γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με το δημόσιο σύστημα της χώρας). Εάν σε κάποια χώρα το σύστημα υγείας λειτουργεί με συμμετοχή (π.χ. πληρώνεις ένα μέρος της επίσκεψης ή των φαρμάκων), θα πρέπει να πληρώσετε κι εσείς αυτό το ποσοστό – όπως και οι ντόπιοι πολίτες.

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Σε μερικές χώρες ίσως χρειαστεί να πληρώσετε απευθείας τον γιατρό ή το νοσοκομείο, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει στη χώρα προέλευσής σας.



Τι να κάνετε αν χρειαστείτε νοσοκομείο:

Πηγαίνετε σε δημόσιο νοσοκομείο ή συμβεβλημένο γιατρό.

Δείξτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Αν χρειαστεί να πληρώσετε, τότε κρατήστε τις αποδείξεις και ζητήστε επιστροφή των εξόδων από τον ΕΦΚΑ ή τον ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε.

Εάν δεν έχετε την κάρτα μαζί σας τότε επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας φορέα για να σας στείλουν προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης της ΕΚΑΑ. Επιπλέον, θυμηθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην ΕΕ, μπορείτε να καλέσετε δωρεάν το 112 από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Φάρμακα

Όσον αφορά τις συνταγές από γιατρό μιας χώρας της ΕΕ, αυτές ισχύουν σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ένα φάρμακο που συνταγογραφείται σε μια χώρα μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο σε μια άλλη ή να έχει άλλη ονομασία. Μπορείτε να ζητήσετε από τον γιατρό σας να σας δώσει συνταγή που θα προορίζεται για χρήση σε άλλη χώρα της ΕΕ, τη λεγόμενη «διασυνοριακή ιατρική συνταγή». Ορισμένα φάρμακα μπορεί να μην επιτρέπεται να πωλούνται, ή μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμα, σε άλλη χώρα, ακόμη και εντός της ΕΕ.