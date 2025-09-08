Solo travelling: Η νέα «περιπέτεια» που ξεκινά μετά τα 50

Γυναικεία υπόθεση φαίνεται πως είναι ο επαναπροσδιορισμός του solo travelling με τις γυναίκες άνω των 50 να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους ξεπερνούν τα όρια των ταξιδιών, επαναπροσδιορίζοντας τα πολυτελή ταξίδια και αναζητώντας πιο βαθιές και αξέχαστες εμπειρίες πολιτιστικής εμβάθυνσης.

Τα ταξίδια αυτά, έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενα από την επιθυμία για ανεξαρτησία, την ελευθερία και την λαχτάρα να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο.

Νέα έρευνα από την ταξιδιωτική εταιρεία Girls’ Guide to the World, που απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες, έλαβε μέρος σε 330 γυναίκες και αποκάλυψε πώς οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, 50, 60 και 70 ετών, επαναπροσδιορίζουν την πολυτέλεια και αναδιαμορφώνουν τα ταξίδια χωρίς συνοδό.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια μικρών ομάδων που τροφοδοτούν την ψυχή, τα οποία δίνουν προτεραιότητα στις παγκόσμιες εμπειρίες, τη σύνδεση και τη μεταμόρφωση, αποφεύγοντας παράλληλα τις τουριστικές παγίδες.

Από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 65% δήλωσε ότι επιθυμεί μεγαλύτερη πολιτιστική εμβάθυνση όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εμπειρίες, ενώ το 56% επιθυμεί χαλάρωση και το 44% περιπέτεια. Το 36% επιθυμεί περισσότερη αδελφικότητα και σύνδεση, ενώ το 28% προτιμά ταξίδια ευεξίας.

«Πολλές γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους οδηγούνται από μια βαθιά περιέργεια και την επιθυμία να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη φάση της ζωής τους. Για αυτές, το ταξίδι δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να δουν νέα μέρη, αλλά μια ευκαιρία να βιώσουν τον κόσμο με σκοπό και πάθος», λέει η Liz Einbinder, υπεύθυνη συνεργασιών και δημοσίων σχέσεων της εταιρείας ενεργού τουρισμού Backroads, στο Euronews Travel.

«Συχνά εμπνέονται από τη νοοτροπία «Αν όχι τώρα, πότε;»».

Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες άνω των 50 επιλέγουν το solo travelling

Ένας από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους αυξάνονται τα solo ταξίδια από τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι ότι πολλές από αυτές περνάνε σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Αυτές περιλαμβάνουν διαζύγιο, συνταξιοδότηση, απώλεια συζύγου ή παιδιών, το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, το τέλος της μακροχρόνιας φροντίδας, την πώληση μιας επιχείρησης δεκαετιών και άλλα.

Για πολλές από αυτές τις γυναίκες, η δεκαετία των 50 και των 60 είναι η πρώτη φορά που έχουν τα χρήματα, τον χρόνο, την ελευθερία, την ανεξαρτησία ή την υποστήριξη για να ταξιδέψουν και να βιώσουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους, χωρίς σημαντικές υποχρεώσεις.

Πολλές επιτυχημένες γυναίκες δεν είναι πλέον διατεθειμένες να θυσιάσουν σημαντικές περιπέτειες και την προσωπική τους φροντίδα για επαγγελματικές διακρίσεις, καθώς αυξάνεται η συνειδητοποίηση της σημασίας της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το solo travelling μπορεί να προσφέρει στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας την ελευθερία και την ευελιξία που δεν προσφέρουν τα ομαδικά ταξίδια, επιτρέποντάς τους να αγκαλιάσουν νέες κουλτούρες και να εξερευνήσουν με το δικό τους ρυθμό, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Ταξιδεύοντας εκτός περιόδου αιχμής, μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν χρήματα.

Ορισμένες γυναίκες αναζητούν προσωπική ανάπτυξη μέσω των ταξιδιών και καθοδηγούνται από τη χαρά της ανακάλυψης και την περιέργεια. Με τη σειρά τους, αυτό τις βοηθά να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους.

Σε άνοδο οι διακοπές δραστηριοτήτων

Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που ταξιδεύουν μόνες, αναζητούν διαρκώς προορισμούς και δραστηριότητες που τις ωθούν στα όριά τους, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Οι διακοπές δραστηριοτήτων, όπως οι πεζοπορίες, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς καθώς αμφισβητούν την αντίληψη ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι σωματικά ικανές να ακολουθήσουν απαιτητικές διαδρομές. Επιτρέπουν επίσης πιο εντατικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.