Η Ελβετία «ντύνεται» στα χρώματα του Φθινοπώρου: Το εργαλείο για να βρεις τα πιο εντυπωσιακά τοπία

Αν η Ελβετία έχει μπει ήδη στην λίστα του φθινοπωρινού σας ταξιδιού, τότε θα χρειαστείτε ένα νέο εργαλείο για να εξασφαλίσετε τις πιο ινσταγκραμικές φωτογραφίες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος προσφέρει μια διαφορετική οπτική, διαθέτοντας εικόνες του φθινοπωρινού μωσαϊκού από το διάστημα, αποκαλύπτει το Euronews.

Για τους ταξιδιώτες που ήδη σχεδιάζουν τις φθινοπωρινές τους αποδράσεις στην Ευρώπη, η Ελβετία προσφέρει έναν νέο τρόπο για να οργανώσουν το τέλειο ταξίδι της σεζόν. Ο τουριστικός οργανισμός της χώρας έχει δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη φυλλώματος που παρακολουθεί πού και πότε τα χρώματα του φθινοπώρου είναι στα καλύτερά τους.

Ο χάρτης ενημερώνεται τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και προβλέπει πότε τα δάση, οι περιοχές πεζοπορίας, οι αμπελώνες και οι ορεινές περιοχές θα μετατραπούν από πράσινα σε χρυσά, βοηθώντας τους επισκέπτες να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί στο έπακρο τη δραματική αλλαγή των εποχιακών αποχρώσεων.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια χώρα όπου ένα σύντομο ταξίδι με το τρένο μπορεί να σας μεταφέρει από ήπιες, ακόμα καταπράσινες κοιλάδες σε τοπία μεγάλου υψομέτρου που ήδη λάμπουν με τα χρώματα του φθινοπώρου.

Χρονοδιάγραμμα της μεγάλης αποκάλυψης του φθινοπώρου

Σύμφωνα με τις φετινές προβλέψεις, τα πρώτα φθινοπωρινά φύλλα θα εμφανιστούν στα δυτικά καντόνια του Vaud και του Neuchâtel μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Οι ταξιδιώτες μπορούν να περιπλανηθούν στους αμπελώνες δίπλα στη λίμνη, να κάνουν κρουαζιέρα στη λίμνη Neuchâtel ή να εξερευνήσουν τις αμπελουργικές αναβαθμίδες του Lavaux, καθώς τα φύλλα γίνονται χρυσά.

Μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, το βόρειο μισό της χώρας αναμένεται να είναι γεμάτο κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα, καθιστώντας τα μέσα Οκτωβρίου ιδανικά για πεζοπορίες στα αλπικά δάση ή για γραφικές διαδρομές με το τρένο.

Μια δημοφιλής σιδηροδρομική επιλογή είναι η GoldenPass Line, ένα πανοραμικό τρένο που ξεκινά από το Μοντρέ στη λίμνη της Γενεύης και διασχίζει αμπελώνες, χωριά και ορεινά περάσματα, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στην παλέτα χρωμάτων του φθινοπώρου της Ελβετίας από την άνεση ενός κλιματιζόμενου οχήματος.

Αλλά είναι μια σύντομη περίοδος. Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, τα περισσότερα φύλλα θα έχουν πέσει σε όλη τη χώρα και η Ελβετία θα στρέψει την προσοχή της στην επερχόμενη σεζόν του σκι.

Χάρτες εποχών σε άλλα μέρη

Μερικά άλλα εργαλεία βοηθούν τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν τα χρώματα της εποχής πέρα από την Ελβετία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Forestry England διατηρεί έναν λεπτομερή χάρτη με τα χρώματα του φθινοπώρου που καλύπτει τις δασικές εκτάσεις σε όλη την Αγγλία και τη Σκωτία. Ενημερώνεται κάθε εβδομάδα καθώς τα φύλλα αλλάζουν χρώμα και επισημαίνει τα σημεία όπου τα δέντρα μεταβαίνουν από το πράσινο στο χρυσό, στο κεχριμπαρένιο και στο πορφυρό. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν μια σειρά από χάρτες με τα χρώματα του φθινοπώρου που έχουν μεγάλη απήχηση. Ο χάρτης της New England Tourism δείχνει τις προβλέψεις για τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν σε ολόκληρη την περιοχή, καθοδηγώντας τους επισκέπτες σε γραφικές διαδρομές από τους λόφους του Βερμόντ έως τις κοιλάδες των ποταμών της Μασαχουσέτης.

Παράλληλα, το SmokyMountains.com παρέχει έναν ετήσιο χάρτη που καλύπτει την περιοχή των Αππαλαχίων, προσφέροντας προβλέψεις για το πότε τα δάση θα είναι πιο ζωντανά.

Επιπλέον, στην Ιαπωνία οι εποχιακοί χάρτες έχουν γίνει θεσμός. Οι προβλέψεις για την άνθιση των κερασιών την άνοιξη και ο χάρτης koyo (φθινοπωρινό φύλλωμα) το φθινόπωρο βοηθούν τους ταξιδιώτες να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους για να ζήσουν τις περίφημες εποχιακές αλλαγές των νησιών.

Εκεί που τα χρώματα κλέβουν την παράσταση χωρίς χάρτη

Ορισμένα τοπία είναι εντυπωσιακά ακόμη και χωρίς ψηφιακό οδηγό.

Το Εθνικό Πάρκο Hainich της Γερμανίας στη Θουριγγία, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, διαθέτει απέραντες εκτάσεις φυλλοβόλων δασών που γίνονται χρυσαφένια τον Οκτώβριο. Το Spessart της Βαυαρίας και η Μέλανη Δρυμός προσφέρουν ήσυχα μονοπάτια κάτω από τα ζωντανά φθινοπωρινά φύλλα, ενώ το Spreewald προσφέρει ένα λαβύρινθο από υδάτινα μονοπάτια που περιβάλλονται από κόκκινο και χρυσό φύλλωμα.

Η Ιταλία και η Σλοβενία προσφέρουν επίσης αξέχαστες φθινοπωρινές αποδράσεις.

Στην Τοσκάνη και την Ούμπρια, οι ταξιδιώτες μπορούν να ακολουθήσουν ήσυχους επαρχιακούς δρόμους που περνούν από αμπελώνες και ελαιώνες, σταματώντας σε μικρές πόλεις όπως η Φλωρεντία ή η Σιένα για να εξερευνήσουν ιστορικά δρομάκια που πλαισιώνονται από δέντρα που αλλάζουν χρώμα. Στις Δολομίτες και τα Απέννινα, οι δασώδεις πλαγιές προσφέρουν μονοπάτια πεζοπορίας όπου η ποικιλία των τοπικών δέντρων δημιουργεί ένα μείγμα κίτρινου, πορτοκαλί και κόκκινου.

Η Σλοβενία προσφέρει μια σειρά από δάση με φθινοπωρινά χρώματα γύρω από τη λίμνη Μπλεντ, το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ και την κοιλάδα Σότσα, με ένα δίκτυο μονοπατιών πεζοπορίας και περιπάτου. Τα μονοπάτια κατά μήκος των λιμνών και μέσα από τα βουνά προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να απολαύσετε τα μεταβαλλόμενα φύλλα, είτε με ποδήλατο είτε με τα πόδια, με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι.

Και αν θέλετε μια διαφορετική οπτική γωνία, η αποστολή Copernicus Sentinel-2 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας συγκέντρωσε εικόνες από ψηλά από όλη την Ευρώπη το περασμένο φθινόπωρο. Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τα δάση της Ευρώπης να μεταμορφώνονται σε ένα μωσαϊκό φθινοπωρινών χρωμάτων.