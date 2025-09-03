Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «ακούει» την καρδιά: «Έξυπνο» στηθοσκόπιο αποκαλύπτει σιωπηλές παθήσεις

Για πάνω από δύο αιώνες, το στηθοσκόπιο υπήρξε το σύμβολο της ιατρικής — ένα εργαλείο απλό, αλλά γεμάτο νόημα. Στα χέρια χιλιάδων γιατρών, έγινε γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και την ανθρώπινη ζωή. Σήμερα, αυτό το ταπεινό εργαλείο μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ πιο δυνατό. Γίνεται «σύμμαχος» για την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών καρδιολογικών παθήσεων που απειλούν ζωές.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το στηθοσκόπιο μπορεί πλέον να «ακούει» αλλιώς. Καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, βαλβιδοπάθειες: τρεις σιωπηλοί εχθροί, τώρα εντοπίζονται πιο έγκαιρα, δίνοντας ελπίδα, χρόνο και ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Η νέα τεχνολογία αναπτύχθηκε από βρετανική επιστημονική ομάδα και δοκιμάστηκε σε πάνω από 12.000 ασθενείς, προσφέροντας πολλαπλάσια διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους εξέτασης.

Πώς λειτουργεί

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian το AI-στηθοσκόπιο διαθέτει εξελιγμένο μικρόφωνο και λογισμικό ανάλυσης ήχου, ικανό να εντοπίζει λεπτές ανωμαλίες στον καρδιακό παλμό και τη ροή του αίματος, οι οποίες δεν είναι αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί. Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει σχεδόν άμεση διάγνωση, με στόχο την πρόληψη και την αποφυγή καθυστερημένης αντιμετώπισης.

Λεπτομέρειες της ανακάλυψης, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την έγκαιρη διάγνωση τριών καρδιολογικών παθήσεων ( της καρδιακής ανεπάρκειας, των αρρυθμιών και της νόσου των καρδιακών βαλβίδων) παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες γιατρούς στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο.

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη του Imperial College London και του NHS Trust σύγκρινε ασθενείς που εξετάστηκαν με και χωρίς τη χρήση του AI-στηθοσκοπίου, σε 205 ιατρεία στο δυτικό και βορειοδυτικό Λονδίνο. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

2,33 φορές περισσότερες πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης καρδιακής ανεπάρκειας

3,5 φορές περισσότερες διαγνώσεις αρρυθμιών

1,9 φορές υψηλότερη ανίχνευση νόσου των βαλβίδων

Γιατί έχει σημασία:

Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία

Ταχύτερη εξέταση σημαίνει λιγότερος χρόνος στα ιατρεία

Αυτόματη ανάλυση περιορίζει τα διαγνωστικά λάθη

Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες ακόμη και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας

Τι λένε οι ειδικοί

Η Δρ Σόνια Μπάμπου-Ναράγιαν, καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια του British Heart Foundation, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς ένα εργαλείο που εφευρέθηκε πριν από 200 χρόνια μπορεί να επαναπροσδιοριστεί για τον 21ο αιώνα».

Όπως εξηγεί, συχνά οι καρδιακές παθήσεις διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όταν οι ασθενείς φτάνουν στο νοσοκομείο εκτάκτως. Η έγκαιρη διάγνωση με τέτοιες συσκευές μπορεί να σώσει ζωές και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Τα «έξυπνα στηθοσκόπια» σχεδιάζεται να διανεμηθούν σταδιακά σε ακόμα περισσότερα ιατρεία, ξεκινώντας από περιοχές όπως το νότιο Λονδίνο, το Σάσεξ και η Ουαλία, με στόχο την ευρεία εφαρμογή στο NHS.