Νέα έρευνα: Αυτές είναι οι 10 πιο προσιτές χώρες στον κόσμο - Το παράδοξο με τις ευρωπαϊκές πόλεις

Την ώρα που το αυξανόμενο κόστος ζωής και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζουν να επιβαρύνουν οικονομικά πολλούς, ορισμένοι που σκέφτονται να μεταναστεύσουν έχουν διαπιστώσει ότι αυτό μπορεί να μην είναι η πιο εύκολη υπόθεση για την τσέπη τους.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Βιετνάμ είναι η πιο προσιτή χώρα στον κόσμο για τους μετανάστες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ 46 προορισμών όσον αφορά τα προσωπικά οικονομικά, σύμφωνα με τη μελέτη 2025 Expat Insider της InterNations, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και παγκόσμιας κοινότητας για μετανάστες.

Η μελέτη, η οποία διεξάγεται ετησίως από το 2014, συγκέντρωσε πληροφορίες από περισσότερους από 10.000 μετανάστες που εκπροσωπούν 172 εθνικότητες και ζουν σε χώρες και εδάφη σε όλο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα για τον δείκτη προσωπικών οικονομικών κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ικανοποίησή τους από την οικονομική τους κατάσταση, το γενικό κόστος διαβίωσης και το κατά πόσο το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους ήταν αρκετό για να ζήσουν άνετα στη χώρα διαμονής τους.

Ακολουθούν οι 10 πιο προσιτές χώρες για τους μετανάστες το 2025, σύμφωνα με την InterNations:

Βιετνάμ Κολομβία Παναμάς Κίνα Ταϊλάνδη Ινδονησία Φιλιππίνες Μεξικό Μαλαισία Βραζιλία

Οι ασιατικές χώρες κυριαρχούν στη λίστα όσον αφορά τα προσωπικά οικονομικά των μεταναστών, με πέντε από τις δέκα πρώτες χώρες να προέρχονται από τη Νοτιοανατολική Ασία: Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Φιλιππίνες και Μαλαισία.

«Σε σύγκριση με το 2024, εννέα από τις χώρες στην πρώτη δεκάδα διατηρούν αυτόν τον τίτλο. Μόνο η Μαλαισία (9η) είναι μια νέα προσθήκη, ανεβαίνοντας από την 11η θέση πέρυσι», σύμφωνα με την έκθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα.

Στο Βιετνάμ, το 89% των ερωτηθέντων ήταν ικανοποιημένοι με το γενικό κόστος ζωής, ενώ το 87% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους ήταν περίπου ή περισσότερο από αρκετό για να ζήσουν μια άνετη ζωή, σε σύγκριση με το 40% και το 69% αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση.

Αυτή η οικονομική ευχέρεια μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί ορισμένοι μετανάστες εγκαταστάθηκαν στη χώρα – το 54% ζει εκεί ήδη πέντε ή περισσότερα χρόνια και το 30% θέλει να μείνει για πάντα, σύμφωνα με την έκθεση. Η Κολομβία και ο Παναμάς ακολούθησαν στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα.

Στην Κολομβία, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν αρκετό για να ζουν άνετα – 92% σε σύγκριση με 69% παγκοσμίως. Επίσης, κανένας ξένος που ζει στη χώρα δεν ανέφερε το κόστος ζωής ως σημαντικό πρόβλημα πριν μετακομίσει, σε έντονη αντίθεση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 21%, σύμφωνα με την InterNations.

Εν τω μεταξύ, ο Παναμάς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους συνταξιούχους — το 35% των μεταναστών εκεί ήταν ήδη συνταξιούχοι, σε σύγκριση με μόλις 11% παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι 10 λιγότερο προσιτές χώρες

Ακολουθούν οι 10 λιγότερο προσιτές χώρες για τους μετανάστες το 2025, σύμφωνα με την InterNations:

Νορβηγία (37η από 46 παγκοσμίως) Αυστραλία Ιρλανδία Νότια Κορέα Σιγκαπούρη Κατάρ Τουρκία Φινλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Καναδάς (η λιγότερο προσιτή)

Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στην τελευταία θέση του δείκτη προσωπικών οικονομικών, με το 62% και το 61% των ερωτηθέντων μεταναστών να είναι δυσαρεστημένοι με το γενικό κόστος ζωής, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 40%, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην φετινή μελέτη προστέθηκαν τρεις νέες χώρες στις 10 τελευταίες θέσεις: το Κατάρ (42η) και η Αυστραλία (38η) έπεσαν στις τελευταίες θέσεις, ενώ η Νότια Κορέα (40η) έπεσε 25 θέσεις από το 2024, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάχθηκαν 35η από τις 46 χώρες παγκοσμίως στην κατάταξη προσωπικών οικονομικών της μελέτης, χάνοντας μόλις την τελευταία δεκάδα.