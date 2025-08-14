Κουνέλια «Φρανκενστάιν» με αποκρουστικά κέρατα εισβάλλουν στις ΗΠΑ — Οι ειδικοί προειδοποιούν

Σκηνές από την δυστοπική σειρά «One of us» θυμίζουν οι φωτογραφίες από «ζόμπι» κουνέλια, όπως τα έχουν ονομάσει, με μαύρα κέρατα και πλοκάμια στο στόμα τους, να εισβάλλουν στις αυλές των σπιτιών στο Κολοράντο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, τα κουνέλια στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους, καθώς μοιάζουν περισσότερο με πλάσματα από εφιάλτες παρά με χνουδωτά και χαριτωμένα κατοικίδια.

Η αιτία της αποκρουστικής εικόνας που παρουσιάζουν τα -συμπαθή κατά τα άλλα- χνουδωτά ζωάκια δεν είναι κάποια πυρηνική καταστροφή, αλλά ένας ιός.

Όπως αναφέρει η New York Post, η ασθένεια των κουνελιών είναι οφείλεται στον ιό θηλωμάτων των κουνελιών (CRPV), γνωστό και ως ιό θηλωμάτων Shope, ο οποίος προκαλεί την εμφάνιση όγκων γύρω από το κεφάλι τους. Μεταδίδεται από παράσιτα, όπως τσιμπούρια και ψύλλους, που μεταφέρουν την ασθένεια μέσω των τσιμπημάτων τους.

Φωτό αρχείου: Clinton Forry/Flickr

Τα «μεταλλαγμένα» κουνέλια του Κολοράντο

Τα λεγόμενα «κουνέλια-Φρανκενστάιν» έχουν εντοπιστεί πολλές φορές στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Μια κάτοικος, η Σούζαν Μάνσφιλντ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο 9News ότι είδε ένα κουνέλι με κάτι που έμοιαζε με «μαύρους χόνδρους ή μαύρες οδοντογλυφίδες να εξέχουν γύρω από το στόμα του». Ένας άλλος περιέγραψε το μολυσμένο ζώο ως έχον «μια κηλίδα που έμοιαζε με ψώρα πάνω στο πρόσωπό του».

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο, Κάρα Βαν Χουζ, ανέφερε ότι «συνήθως τα κουνέλια μολύνονται τους πιο ζεστούς μήνες του καλοκαιριού όταν δέχονται τσιμπήματα από έντομα». Αν και οι πρόσφατες θεάσεις συνέβησαν στο Κολοράντο, η ασθένεια εμφανίζεται συχνότερα στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Το 2013, ένας κάτοικος της Μινεσότα προκάλεσε σάλο δημοσιεύοντας ένα βίντεο με ένα κουνέλι γεμάτο με «κλωνάρια» στην αυλή του, το οποίο ονόμασε «κουνέλι-Φρανκενστάιν» και το συνέκρινε με τον μυθικό Τζακάλοπ — μια φάρσα που δημιουργήθηκε από χιουμορίστες που έραβαν κέρατα σε ταριχευμένα κουνέλια.

Φωτό αρχείου: Clinton Forry/Flickr

Συστάσεις και κίνδυνοι

Λόγω των πολλών εντοπισμών του ιού CRPV, οι ειδικοί σε θέματα άγριας ζωής προειδοποιούν τους ανθρώπους να μην πλησιάζουν ή να αγγίζουν κανένα από τα προσβεβλημένα ζώα.

Ευτυχώς, αν και ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ των κουνελιών, δεν είναι γνωστό ότι μολύνει ανθρώπους ή άλλα κατοικίδια και, επομένως, δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, τα ίδια τα κουνέλια συχνά δεν είναι τόσο τυχερά. Αν και ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να υποχωρήσουν από μόνες τους, οι αναπτύξεις μπορούν να διογκωθούν σε τέτοιο βαθμό που να εμποδίζουν την ικανότητα του ζώου να τραφεί, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασιτία.

Επιπλέον, η ασθένεια είναι πιο σοβαρή στα κατοικίδια κουνέλια απ' ό,τι στα άγρια. Υπάρχει ο μεγάλος φόβος ότι μπορούν να αναπτύξουν ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα — έναν σοβαρό και δυνητικά θανατηφόρο καρκίνο του δέρματος. Γι' αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί συνιστούν να κρατάτε τα κατοικίδια κουνέλια μακριά από τα άγρια.

Αν ένα κουνέλι μολυνθεί, οι κτηνίατροι μπορούν να αφαιρέσουν χειρουργικά τους όγκους πριν γίνουν κακοήθεις. Δυστυχώς, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τον CRPV.