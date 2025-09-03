Απίστευτη εικόνα στη Λιβαδειά - Αγριογούρουνα βολτάρουν στο κέντρο της πόλης

Τα τελευταία χρόνια όλο και πληθαίνουν οι επισκέψεις αγριογούρουνων σε αστικούς ιστούς, με τα κοπάδια των άγριων ζώων να βρίσκονται σε αναζήτηση τροφής.

Μια τέτοια... επιδρομή καταγράφηκε και στη Λιβαδειά, όπου ένας πολύ μεγάλος αριθμός αγριογούρουνων έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης, αναζητώντας τροφή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του Facebook «Παρατηρητήριο Κυνηγετικής Ορθότητας», τα άγρια ζώα δεν πτοούνται ούτε από την παρουσία ανθρώπων και αυτοκινήτων, ούτε από τα σκυλιά που γαυγίζουν, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής.

Είναι επικίνδυνα τα αγριογούρουνα;

Όπως αναφέρει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας:

Παρά την παραπληροφόρηση από κυνηγετικές ομάδες, η πιθανότητα επίθεσης αγριόχοιρων σε ανθρώπους χωρίς κάποιο λόγο είναι μόνο στο 1%.

Οι επιθέσεις σε κυνηγούς οφείλονται στους πυροβολισμούς και στο στρες που τους προκαλούν.

Πυροβολισμοί, κόρνες, γαβγίσματα και άλλοι εκκωφαντικοί θόρυβοι μπορούν να τα τρομοκρατήσουν και προσπαθώντας να φύγουν να παρασύρουν ό,τι βρουν μπροστά τους.

Ενώ τα δυνατά φώτα από τα αμάξια τη νύχτα μπορούν να τα τυφλώσουν και από τον πανικό τους να χτυπήσουν τα αμάξια και να τους κάνουν σοβαρές υλικές ζημιές.

​Μπορούν να μεταδώσουν πολλές ασθένειες στους ανθρώπου συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Ε και της γρίπης Α.