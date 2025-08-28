Μαριέττα Χρουσαλά: Η συνάντηση με τα… αγριογούρουνα

Η Μαριέττα Χρουσαλά χόρτασε φέτος διακοπές, μπάνια, ελληνικό καλοκαίρι, ξάπλες και δεν έφαγε σαν… αγριογούρουνο, αλλά κολύμπησε μαζί τους στη νήσο Άτοκο που βρίσκεται ανάμεσα σε Λευκάδα και Ιθάκη.

Μακρύ, καυτό καλοκαίρι

Η παρουσιάστρια πήγε παντού αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα, το καλό φαγητό, τα μπάνια σε απομονωμένες παραλίες, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, μακριά από τον συνωστισμό.

Όλα ξεκίνησαν από την πανέμορφη Σαντορίνη όπου η Μαριέττα φορώντας φορέματα της Σήλιας Κριθαριώτη δήλωσε πως υπάρχει κάτι μαγικό με το φως στην Ελλάδα! Ναι, το γνωρίζουμε!

Στη συνέχεια πετάχτηκε μέχρι τη Μύκονο, αφού όπως έγραψε στα social media, εκεί το ηλιοβασίλεμα είναι μια διαφορετική εμπειρία!

Ciao Italia

Λίγο πριν επιστρέψει στο Αιγαίο, έκανε ένα πέρασμα από το Κάπρι, γιατί αν δεν γευτείς και λίγο από το ιταλικό καλοκαίρι, τότε δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου!

Μετά από ένα μικρό... πισωγύρισμα στη Μύκονο, πήγε στην Κέρκυρα, γιατί καλές οι Κυκλάδες, έχουν όμως άλλη χάρη τα νησιά του Ιονίου! Κάπου εκεί ανάμεσα στρίξωμε και ένα ράφτινγκ στον ποταμό Αχέροντα και μετά ήρθε η ώρα της Ιθάκης (ουφ, κουραστήκαμε μόνο να τα γράφουμε, σκέψου να τα κάναμε κιόλας).

φωτογραφία Instagram

Στην Άτοκο είναι που συνάντησε τα δεκάδες αγριογούρουνα, που τόσος λόγος έγινε γι’ αυτά φέτος, κολύμπησε μαζί τους, τα έζησε για λίγο χαρακτηρίζοντας την εμπειρία αυτή ως μοναδική!