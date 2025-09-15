Το είδαμε και αυτό: Αγριογούρουνο κόβει... βόλτες στο Χαϊδάρι και πετάγεται μπροστά σε αμάξι

Με ένα σπάνιο και συνάμα απρόσμενο συμβάν ήρθαν αντιμέτωποι επιβάτες αυτοκινήτου το βράδυ της Κυριακής (14/9), όταν αντίκρισαν ένα μεγάλο αγριογούρουνο να κάνει βόλτες σε δρόμους του Χαϊδαρίου.

Η ασυνήθιστη συνάντηση καταγράφηκε από τους επιβαίνοντες του οχήματος με το ζώο να εμφανίζεται ξαφνικά πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και να περιπλανιέται για αρκετή ώρα, χωρίς να δείχνει κανένα φόβο ή να επηρεάζεται από την παρουσία των ανθρώπων.

«Α, είναι τεράστιο» αναφώνησε ένας εκ των επιβατών στο βίντεο, ενώ πρόσθεσε με ανησυχία: «Προσοχή μη μας χτυπήσει». Στη συνέχεια, το αγριογούρουνο φάνηκε να αναζητά τροφή, ψάχνοντας σε κάδους σκουπιδιών.