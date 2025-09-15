Ελλάδα Viral Αγριογούρουνα Χαϊδάρι Αττική

Το είδαμε και αυτό: Αγριογούρουνο κόβει... βόλτες στο Χαϊδάρι και πετάγεται μπροστά σε αμάξι

Οι επιβάτες του αυτοκινήτου κατέγραψαν το ασυνήθιστο περιστατικό με το ζώο να περιπλανιέται χωρίς ίχνος φόβου.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με ένα σπάνιο και συνάμα απρόσμενο συμβάν ήρθαν αντιμέτωποι επιβάτες αυτοκινήτου το βράδυ της Κυριακής (14/9), όταν αντίκρισαν ένα μεγάλο αγριογούρουνο να κάνει βόλτες σε δρόμους του Χαϊδαρίου

Η ασυνήθιστη συνάντηση καταγράφηκε από τους επιβαίνοντες του οχήματος με το ζώο να εμφανίζεται ξαφνικά πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και να περιπλανιέται για αρκετή ώρα, χωρίς να δείχνει κανένα φόβο ή να επηρεάζεται από την παρουσία των ανθρώπων.

«Α, είναι τεράστιο» αναφώνησε ένας εκ των επιβατών στο βίντεο, ενώ πρόσθεσε με ανησυχία: «Προσοχή μη μας χτυπήσει». Στη συνέχεια, το αγριογούρουνο φάνηκε να αναζητά τροφή, ψάχνοντας σε κάδους σκουπιδιών.

