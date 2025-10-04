Φθιώτιδα: Κυνηγοί σκότωσαν αγριογούρουνο «μαμούθ» 200 κιλών και μήκους 2,1 μέτρων

Αγριογούρουνο πολύ μεγάλου μεγέθους, σκότωσαν κυνηγοί στη Φθιώτιδα στην περιοχή Μώλος. Πρόκειται για έναν πραγματικό γίγαντα άνω των 200 κιλών και μήκους 2,10 μέτρων!



Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα lamiareport.gr, το αγριογούρουνο που πέτυχαν οι κυνηγοί στη Φθιώτιδα εξέχει από την καρότσα του αγροτικού όπου φορτώθηκε.

Το κυνήγι του αγριογούρουνου επιτρέπεται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θηραμάτων ανά ομάδα κυνηγών.