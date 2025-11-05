Αγριογούρουνα έκαναν «έφοδο» στο Δαφνί και έτρωγαν το γκαζόν - Ανήσυχοι οι εργαζόμενοι

Οι εικόνες με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν σε κατοικημένες περιοχές, έχουν πάψει πια να προκαλούν έκπληξη. Η αναζήτηση τροφής είναι αυτή που ωθεί τα ζώα να εγκαταλείπουν το φυσικό τους περιβάλλον και να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων αλλά και πιθανών επιθέσεων σε πεζούς.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δύο αγριόχοιρους, που έκαναν «έφοδο» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί και άρχισαν αν τρώνε το γκαζόν.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που παρουσίασε το STAR και φαίνονται δύο αγριογούρουνα που βόσκουν στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο συγκεκριμένο Ψυχιατρείο. Κατεβαίνουν συχνά από το δάσος Δαφνίου, από την πίσω πλευρά, όπου δεν έχει μάντρες, αλλά σύρμα, σκάβουν στο χώμα και μπαίνουν μέσα, αναζητώντας τροφή.

Όπως φαίνεται τα αγριογούρουνα έχουν εξοικειωθεί αρκετά και δεν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία.

Τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε απέναντι από έναν αγριόχοιρο

Τι πρέπει όμως να κάνει κάποιος αν δει μπροστά του έναν αγριόχοιρο; Όπως αναφέρει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Τα αγριογούρουνα μπορούν να μεταδώσουν πολλές ασθένειες στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Ε, ενώ αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι εκκωφαντικοί θόρυβοι, τα γαβγίσματα, τα δυνατά φώτα μπορούν να τα στρεσάρουν και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν να παρασύρουν ό,τι βρουν μπροστά τους.

Στην περίπτωση λοιπόν που είμαστε πεζοί θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αγριόχοιροι τρομοκρατούνται εύκολα. Για την δική μας ασφάλεια καλό είναι να κρατήσουμε μια απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τον αγριόχοιρο.

Κρατάμε τα σκυλιά μας όσο πιο κοντά γίνεται με το λουρί τους και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε να γαβγίσουν στους αγριόχοιρους.

Δεν ταΐζουμε για κανέναν λόγο τους αγριόχοιρους. Γιατί με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ανθρώπους και τα ζώα.

Δεν ακουμπάμε και δεν χαϊδεύουμε τους αγριόχοιρους. Αν έρθουν πάνω μας τους απωθούμε σπρώχνοντας τους στο σώμα τους ή στο κεφάλι τους.

Δεν χρησιμοποιούμε φλας. Οι αγριόχοιροι μπορούν να τυφλωθούν προσωρινά από την χρήση φλας, να πανικοβληθούν και να μας επιτεθούν.

Δεν φωνάζουμε και δεν κάνουμε περίεργους θορύβους, γιατί η συμπεριφορά των αγριόχοιρων μπορεί να αλλάξει απότομα και να γίνουν επιθετικοί.

Δεν τρέχουμε πανικόβλητοι μακριά τους, αλλά αντιθέτως απομακρυνόμαστε με τον κανονικό ρυθμό περιπάτου μας προσέχοντας αν μας ακολουθούν.

Σε περίπτωση που υπάρχουν μικρά απομακρυνόμαστε άμεσα και όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί οι μητέρες που συνήθως είναι κοντά γίνονται πολύ επιθετικές.

Στην περίπτωση τώρα που ένα αγριογούρουνο βρεθεί μπροστά μας, όταν οδηγούμε οι συμβουλές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας είναι οι ακόλουθες: