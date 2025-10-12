Τραγωδία σε κυνήγι αγριογούρουνου στην Καβάλα: Νεκρός έπεσε 51χρονος

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην Καβάλα το απόγευμα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, ενώ είχε βγει με φίλους του για κυνήγι.



Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κυνηγιού στον δήμο Παγγαίου, με τον 51χρονο άνδρα να πεθαίνει όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα φίλων κυνηγούσε από νωρίς το πρωί σήμερα σε αγροτική έκταση της δημοτικής κοινότητας Ορφανού και ενώ είχαν χτυπήσει το θήραμά τους, ένα αγριογούρουνο, όταν πήγαν να το μαζέψουν, εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό όπλο του θύματος και τον τραυμάτισε θανάσιμα.



Όπως φαίνεται το όπλο δεν ήταν ασφαλισμένο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες.



Για τον θάνατο του άνδρα έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.