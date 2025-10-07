Η «Καλλιστώ» προστατεύει τα κυνηγόσκυλα «φορώντας» τους ειδικά γιλέκα με καρφιά

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» θα προμηθευτεί ειδικά γιλέκα με καρφιά για κυνηγόσκυλα, που μπορούν να είναι σωτήρια σε ενδεχόμενες επιθέσεις λύκων.

Πρόκειται για μία από τις δράσεις του έργου «LIFE Rhodope Vulture» που στόχο έχει τη διατήρηση των πληθυσμών του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Βαλκανική, υλοποιώντας δράσεις για τον περιορισμό της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που απειλούν διαχρονικά το είδος. Μια από τις δράσεις αυτές αφορά τη μείωση των συγκρούσεων με τη θήρα και συγκεκριμένα τον περιορισμό των απωλειών κυνηγετικών σκύλων από επιθέσεις λύκων.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους Ορεστιάδας και Σταυρούπολης που αποτελούν επίσης εταίρους του προγράμματος. Στα μέλη των συλλόγων αναμένεται να μοιραστούν γιλέκα για τα σκυλιά τους προκειμένου να τα δοκιμάσουν στο πεδίο για την αποτροπή τραυματισμών των ζώων από επιθέσεις λύκων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

«Πάνω στα γιλέκα υπάρχουν καρφιά, με έμφαση στο σβέρκο, όπου σε περίπτωση επίθεσης από λύκο, να τραυματιστεί και να φύγει», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης, Ιάσων Μπάντιος.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, το μέλος της «Καλλιστώ», MsC δασολόγος Βαγγέλης Θεοδοσιάδης, επισκέφθηκε την Κροατία κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE Wild Wolf. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σπλίτ, παραδόθηκαν σε Κροάτες κυνηγούς προς δοκιμή 60 ειδικά γιλέκα. Είναι η δεύτερη παρτίδα γιλέκων που χορηγείται κατά τη διάρκεια του έργου και θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

«Χρειάζεται να εκπαιδευτεί το κυνηγόσκυλο για να το φοράει αλλά είναι ελαφριά κατασκευή και όπου έχει χρησιμοποιηθεί, είχε αποτελέσματα», σημειώνει ο Ιάσων Μπάντιος.

