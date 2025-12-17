Αχαΐα: 48χρονος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια του πατέρα του ενώ κυνηγούσαν
Οι Αρχές ζήτησαν να διεξαχθεί άμεσα ιατροδικαστικός έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του.
Σε απέραντη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας στην Αχαΐα καθώς ένας 48χρονος πέθανε την ώρα που κυνηγούσε.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο aigiovoice.gr, ο άτυχος άνδρας έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή μπροστά στα μάτια του πατέρα του ενώ βρίσκονταν στην περιοχή της Άνω Ζήριας.
Ο 48χρονος ήταν κάτοικος Καμαρών Αιγιαλείας και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πατέρας του στις Αρχές φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Παρά τις προσπάθειες για παροχή βοήθειας, ο 48χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του αποδίδεται σε καρδιακό επεισόδιο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φέρεται να υπήρχε οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν πλήρως μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η είδηση του ξαφνικού χαμού έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την κοινωνία των Καμαρών.