Αχαΐα: 48χρονος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια του πατέρα του ενώ κυνηγούσαν

Σε απέραντη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας στην Αχαΐα καθώς ένας 48χρονος πέθανε την ώρα που κυνηγούσε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο aigiovoice.gr, ο άτυχος άνδρας έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή μπροστά στα μάτια του πατέρα του ενώ βρίσκονταν στην περιοχή της Άνω Ζήριας.

Ο 48χρονος ήταν κάτοικος Καμαρών Αιγιαλείας και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πατέρας του στις Αρχές φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Παρά τις προσπάθειες για παροχή βοήθειας, ο 48χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του αποδίδεται σε καρδιακό επεισόδιο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φέρεται να υπήρχε οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν πλήρως μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η είδηση του ξαφνικού χαμού έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την κοινωνία των Καμαρών.