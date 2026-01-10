Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ανασύρθηκε 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα

Τραγική κατάληξη είχε μεγάλη επιχείρηση των αρχών στην περιοχή Καστρί της Βιάννου στο νομό Ηρακλείου για 27χρονο άνδρα που είχε πέσει σε χαράδρα.

Όπως επιβεβαίωσε στο Cretalive.gr ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο άτυχος άνδρας δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ έγινε μεγάλη κινητοποίηση και από εθελοντές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων.

Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Ανασύρθηκε από τη χαράδρα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.