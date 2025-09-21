Τραγωδία στη Γορτυνία: Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 57χρονος που σκοτώθηκε από κυνηγό

Πατέρας τεσσάρων παιδιών φέρεται πως ήταν ο 57χρονος κυνηγός που έπεσε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (20/9) στη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνο, στη Γορτυνία της Αρκαδίας.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει για κυνήγι μαζί με τρεις φίλους του, όταν ένας εξ αυτών, άκουσε κίνηση μέσα στη βλάστηση και πυροβόλησε.

«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο STAR.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα και τουφεκίστηκαν και ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», είπε.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ αλλά και η θηροφυλακή. Ο 42χρονος δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παρών σε δυστύχημα με νεκρό 18χρονο

Τραγική ειρωνεία είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, o 57χρονος ήταν παρών και σε παλαιότερο δυστύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος, που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο, όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.