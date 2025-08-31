Από τύχη σώθηκε 71χρονος κυνηγός στα Ιωάννινα - Τον σημάδεψε φίλος του αντί για αγριογούρουνο

Από καθαρή τύχη σώθηκε ένας 71χρονος κυνηγός όταν ο 63χρονος φίλος του τον σημάδεψε κατά λάθος σε κυνήγι αγριογούρουνου στα Ιωάννινα.



Συγκεκριμένα, το ατύχημα έγινε σε περιοχή του Παρακαλάμου, όπου ομάδα κυνηγών είχε στήσει «παγάνα», μια συνηθισμένη τακτική στο κυνήγι του αγριογούρουνου.



Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε πιστεύοντας ότι πρόκειται για το θήραμα. Όμως τα σκάγια βρήκαν τον φίλο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στο κεφάλι και το πρόσωπο.



Ο 71χρονος μετά την μεταφορά του στο Νοσοκομείο υποβάλλεται σε χειρουργείο. Ο 63χρονος μετά το ατύχημα συνελήφθη και κρατείται.