«Άνοιξαν οι ουρανοί» στα Ιωάννινα - Προβλήματα στους δρόμους

Στο Φθινόπωρο μπαίνουν σιγά σιγά τα Ιωάννινα, με τις καιρικές συνθήκες να αλλάζουν απότομα.



Ένα ισχυρό μπουρίνι έπληξε την πόλη των Ιωαννίνων το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το EpirusGate.

Προβλήματα στους δρόμους

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγα μόλις λεπτά «άνοιξαν οι ουρανοί», με την σφοδρή βροχόπτωση να συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους.



Λόγω των καιρικών συνθηκών, προκλήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, αλλά και τις γειτονιές.

Δείτε βίντεο από την κακοκαιρία