Τραγικός επίλογος: Νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί στο φαράγγι του Βίκου
Επί 24 ώρες οι Αρχές αναζητούσαν τη γυναίκα που έκανε διακοπές με τον σύζυγό της στην περιοχή.
Νεκρή εντοπίστηκε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων κάτω από τη θέση Μπελόη στη χαράδρα του Βίκου στο Ζαγόρι, η τουρίστρια από την Ολλανδία, την οποία αναζητούσαν από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.
Ομάδα drone της Πυροσβεστικής, από νωρίς το πρωί σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, έκανε έρευνα σε όλη την περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και βραχώδης.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ξεκίνησαν όταν ο σύζυγός της ζήτησε βοήθεια από το 112 και δήλωσε την εξαφάνιση της.
Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο. Επισκέφθηκαν την Μπελόη και όπως είπε ο σύζυγος, έχασε από τα μάτια του την 65χρονη γυναίκα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο.
Τώρα αναμένεται να κατέβει στη χαράδρα η 5η ΕΜΑΚ για να ανασύρει το πτώμα της άτυχης τουρίστριας.