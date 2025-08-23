Τελευταία βουτιά για 71χρονο Γερμανό τουρίστα σε παραλία της Θάσου

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) το μπάνιο στη θάλασσα για έναν 71χρονο Γερμανό τουρίστα στη Θάσο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Σκάλα Παναγιάς.



Στον άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους λουόμενους και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.