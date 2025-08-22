Τρίκερι Βόλου: Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο 74χρονου τουρίστα στην Αγία Κυριακή

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος 74χρονου τουρίστα στην Αγία Κυριακή Τρικερίου, με την Εισαγγελία να διατάσσει προκαταρκτική έρευνα. Στόχος να διαπιστωθεί γιατί το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (20 Αυγούστου) το Περιφερειακό Ιατρείο του χωριού ήταν χωρίς κανέναν γιατρό.



Η υπόθεση, σύμφωνα με το magnesia news, έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου, που θα ερευνήσει ποιος έδωσε άδεια στους δύο γιατρούς, γιατί δεν υπήρχε εφημερεύων και αν υπήρξε αμέλεια. Στην έρευνα θα καταθέσουν και στελέχη του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 το βράδυ, όταν ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε στην αυλή συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων. Η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια, ενώ κάτοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, γιατρός στο χωριό δεν υπήρχε.



Κάποιοι έψαχναν στις ταβέρνες του λιμανιού για να βρουν ιατρική βοήθεια. Τελικά, περίπου 15 λεπτά αργότερα, ένας χειρουργός που παραθέριζε στην περιοχή έσπευσε να βοηθήσει κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, ο 74χρονος δεν ανταποκρίθηκε και το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας τον παρέλαβε ήδη νεκρό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του. Οι δύο γιατροί του Π.Ι. Αγίας Κυριακής έλειπαν – η μία σε άδεια και η άλλη με ρεπό.