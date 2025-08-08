Ζεις κοντά στη θάλασσα; Μπορεί να ζήσεις έως και έναν χρόνο παραπάνω ζωής

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Environmental Research αποκαλύπτει ότι όσοι ζουν κοντά στη θάλασσα φαίνεται να ζουν περισσότερο. Μπορεί να γνωρίζουμε ήδη πως η άσκηση, η καλή διατροφή και ο επαρκής ύπνος βοηθούν, όμως η ζωή κοντά στο υδάτινο στοιχείο, και ειδικότερα κοντά στον ωκεανό, έχει θαυματουργή δράση. Η νέα αυτή παρατήρηση βασίζεται σε ανάλυση στοιχείων χιλιάδων ανθρώπων και δεν πρόκειται για σύμπτωση.

Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, οι άνθρωποι που κατοικούν σε περιοχές κοντά σε ακτογραμμή έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η διαφορά φτάνει ακόμη και το ένα έτος σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 79 ετών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι κάτοικοι αστικών περιοχών με πρόσβαση σε λίμνες ή ποτάμια στο εσωτερικό της χώρας δεν έχουν το ίδιο όφελος – αντίθετα, έχουν και μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Η έρευνα δείχνει ότι η γειτνίαση με τη θάλασσα προσφέρει πιο σταθερές και ήπιες κλιματικές συνθήκες, με λιγότερες ακραίες θερμοκρασίες. Επιπλέον, αυτές οι περιοχές διαθέτουν καλύτερη ποιότητα αέρα και περισσότερες ευκαιρίες για υπαίθρια δραστηριότητα. Το γεγονός ότι οι παράκτιες κατοικίες είναι συχνά πιο ακριβές δείχνει ότι μπορεί να παίζει ρόλο και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το οποίο είναι γνωστό ότι επηρεάζει την υγεία.

Γιατί δεν προσφέρουν τα ίδια οφέλη τα ποτάμια και οι λίμνες

Από την άλλη πλευρά, όσοι ζουν σε αστικά κέντρα κοντά σε λίμνες ή ποτάμια, δεν φαίνεται να ζουν το ίδιο. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, το προσδόκιμο ζωής τους είναι χαμηλότερο από τον γενικό πληθυσμό. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή τη διαφορά σε παράγοντες όπως στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την έλλειψη ασφαλών χώρων για φυσική δραστηριότητα, αλλά και στις συχνές πλημμύρες που απειλούν τέτοιες περιοχές.

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για άμεση αιτιακή σχέση, αλλά για ισχυρή συσχέτιση. Η παρουσία της φύσης και ειδικά του νερού φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία, κάτι που έχει φανεί και σε προηγούμενες μελέτες. Η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, ειδικά όταν αυτό περιλαμβάνει την ακτογραμμή, λειτουργεί πιθανόν ως «αντικαταθλιπτικό» και ενισχυτικό της γενικής ευεξίας.

Το εύρημα ότι δεν είναι όλα τα «γαλάζια τοπία» το ίδιο ευεργετικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μέχρι τώρα, επικρατούσε η άποψη ότι οποιοδήποτε σώμα νερού μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Όμως η μελέτη δείχνει πως η θάλασσα έχει ένα μοναδικό προβάδισμα. Το γιατί συμβαίνει αυτό ακριβώς, μένει να διερευνηθεί περισσότερο. Ίσως ο συνδυασμός αέρα, ήχου, ορίζοντα και φωτός να δημιουργεί ένα μοναδικό «κοκτέιλ» ωφελειών που δεν υπάρχει σε άλλες μορφές υδάτινων τοπίων.