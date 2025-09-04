Νέα μελέτη: Το όνειρο των εκατό χρόνων ζωής απομακρύνεται παρά την πρόοδο της επιστήμης

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά το 1939 δύσκολα θα φτάσουν τα 100 χρόνια, εκτός αν βρεθούν νέες θεραπείες που θα αλλάξουν ριζικά την πορεία της υγείας. Αυτό αναφέρεται σε μια νέα μελέτη που εξέτασε δεδομένα από 23 χώρες. Παρά το γεγονός ότι όλες οι συμμετέχουσες χώρες ήταν με υψηλά εισοδήματα και χαμηλή θνησιμότητα, καμία γενιά που γεννήθηκε από το 1939 έως το 2000 δεν αναμένεται να έχει μέσο όρο ζωής που να αγγίζει τον αιώνα. Παρότι ο αριθμός των αιωνόβιων αυξάνεται, η στατιστική εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Η χρυσή εποχή της μακροζωίας

Η εντυπωσιακή μακροζωία των σημερινών ηλικιωμένων οφείλεται κυρίως στα ιατρικά επιτεύγματα των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, που επέτρεψαν σημαντική βελτίωση στο προσδόκιμο ζωής. Από το 1900 έως το 1938, κάθε γενιά κέρδιζε περίπου μισό χρόνο επιπλέον ζωής. Έτσι, κάποιος που γεννήθηκε στις αρχές του αιώνα μπορούσε να περιμένει να ζήσει ως τα 62, ενώ ένας που γεννήθηκε το 1938 είχε πιθανότητες να φτάσει τα 80.

Από τότε το προσδόκιμο συνέχισε να αυξάνεται, αλλά με ολοένα πιο αργό ρυθμό. Οι ερευνητές, όπως γράφεται στο IFL science ισχυρίζονται ότι για τις γενιές που γεννήθηκαν από το 1939 μέχρι το 2000, η άνοδος στη διάρκεια ζωής επιβραδύνθηκε κατά 37% έως 52% ανά γενιά. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν η επιβίωση ενηλίκων βελτιωνόταν με ταχύτερους ρυθμούς, η πρόοδος δεν θα έφτανε ποτέ την εντυπωσιακή άνοδο που είδαμε στις αρχές του 20ού αιώνα.

Γιατί οι βελτιώσεις σταμάτησαν

Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή την αλλαγή κυρίως στο γεγονός ότι η μεγάλη αύξηση της μακροζωίας τον περασμένο αιώνα προήλθε από τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Σε αυτό συνέβαλαν η πρόοδος στην παιδιατρική και οι εμβολιασμοί, περιορίζοντας τους θανάτους βρεφών και μικρών παιδιών σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, οπότε δεν υπάρχουν πλέον τα ίδια περιθώρια για νέες θεαματικές βελτιώσεις.

Πάνω από το μισό της επιβράδυνσης σχετίζεται με την παιδική θνησιμότητα, ενώ τα δύο τρίτα με τα ποσοστά θανάτων σε άτομα κάτω των 20 ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης έχουν ήδη εξαντληθεί. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αλλάξει η εικόνα, αν υπάρξουν πρωτοποριακές ιατρικές εξελίξεις – για παράδειγμα, μια αποτελεσματική θεραπεία κατά του καρκίνου θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα και να οδηγήσει σε αύξηση του μέσου όρου ζωής προς τα 100 χρόνια.

Το μέλλον της μακροζωίας

Παρά τη μάλλον απαισιόδοξη πρόβλεψη, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη τους, που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, δεν αποδεικνύει πως υπάρχει ένα «βιολογικό όριο» στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Αντιθέτως, το προσδόκιμο εξακολουθεί να αυξάνεται, έστω και με μικρότερους ρυθμούς, και η πρόοδος μπορεί να συνεχιστεί, έστω πιο αργά απ’ ό,τι τον περασμένο αιώνα.

Η μελέτη έρχεται να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το μέλλον της ανθρώπινης μακροζωίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη της επιστήμης με το χρόνο συνεχίζεται, και το αν θα καταφέρουμε να ζήσουμε περισσότερο εξαρτάται από τις επόμενες ριζοσπαστικές ανακαλύψεις στον τομέα της ιατρικής.