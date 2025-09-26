Πόσο νωρίς πρέπει να τρώμε πρωινό για να ζούμε περισσότερο

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα δημοσιευμένη στο περιοδικό Nature Communications, η υγεία και το προσδόκιμο ζωής φαίνεται να επηρεάζονται από την ώρα που τρώμε πρωινό. Στη μελέτη που διενεργήθηκε για περισσότερα από 20 χρόνια και συμμετείχαν 3.000 ενήλικες παρατηρήθηκε ότι όσοι συνήθιζαν να τρώνε πρωινό πιο αργά είχαν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης στη δεκαετία που ακολούθησε σε σχέση με όσους ξεκινούσαν τη μέρα τους νωρίτερα. Επίσης η καθυστέρηση του πρώτου γεύματος συνδέθηκε με συχνότερα προβλήματα υγείας, όπως κόπωση, καταθλιπτική διάθεση και κακή στοματική υγιεινή.

Η σημασία της ώρας του πρωινού

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες έτρωγαν πρωινό γύρω στις 8:20 το πρωί. Εκείνοι που έτρωγαν πιο κοντά στις 9 ή και αργότερα, εμφάνιζαν αυξημένες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα στην ψυχική και σωματική τους ευεξία. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτά τα ευρήματα δίνουν νέο περιεχόμενο στη γνωστή φράση «το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας», κυρίως για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η συνέπεια στον χρόνο των γευμάτων φαίνεται να λειτουργεί ως ένας δείκτης καλής υγείας.

Όπως διαβάζουμε στο Science Focus, η μελέτη κατέγραψε όχι μόνο τις ώρες των γευμάτων αλλά και στοιχεία από δείγματα αίματος. Μέσα στις δύο δεκαετίες παρατήρησης, οι συμμετέχοντες έτειναν να παίρνουν το πρωινό και το βραδινό τους πιο αργά μέσα στην ημέρα, περιορίζοντας παράλληλα το συνολικό διάστημα κατανάλωσης φαγητού. Η συμπεριφορά αυτή, αν και δεν αποδεικνύει ότι η καθυστέρηση του πρωινού προκαλεί άμεσα προβλήματα υγείας, δείχνει να σχετίζεται με μεγαλύτερη επιβάρυνση στον οργανισμό.

Η σχέση με τους βιολογικούς ρυθμούς

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι με γενετική προδιάθεση να κοιμούνται και να ξυπνούν αργότερα («night owls») ήταν και αυτοί που τείνουν να καθυστερούν τα γεύματά τους. Η συσχέτιση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο των βιολογικών ρυθμών στη γενικότερη εικόνα υγείας, δίνοντας μια εξήγηση στο γιατί η ώρα κατανάλωσης τροφής μπορεί να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη μακροζωία.

Οι ειδικοί θεωρούν τα ευρήματα αυτά ιδιαίτερα σημαντικά, ειδικά αν σκεφτούμε ότι η διαλειμματική νηστεία κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Η μέθοδος αυτή, που βασίζεται στην παράταση της περιόδου νηστείας, οδηγεί πολλούς στο να καθυστερούν το πρωινό τους για αργότερα μέσα στην ημέρα. Αν και η έρευνα δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το συστηματικό «σπρώξιμο» του πρώτου γεύματος προς τις μεσημεριανές ώρες ίσως να κρύβει κινδύνους, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται σε πιο ώριμες ηλικίες.

Η μελέτη δίνει έμφαση στο ότι η ώρα των γευμάτων, και κυρίως του πρωινού, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εύκολος και πρακτικός δείκτης της γενικής κατάστασης υγείας. Παράλληλα, η τήρηση σταθερών ωρών στα γεύματα μπορεί να αποτελέσει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης και της μακροβιότητας. Έτσι, η σύσταση προς τους ηλικιωμένους να διατηρούν σταθερό πρόγραμμα διατροφής φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, πέρα από την ίδια τη θρεπτική αξία των τροφών.