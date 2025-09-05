Βρέθηκε νέα «Ικαρία» στην Ευρώπη: Επιστήμονες εξηγούν το μυστικό της μακροζωίας στη δυτική Φινλανδία

Ένα τμήμα της δυτικής Φινλανδίας θεωρείται πλέον «Μπλε Ζώνη», περιοχή δηλαδή όπου οι κάτοικοι ξεπερνούν σε μεγάλο ποσοστό τα 100 χρόνια ζωής. Η λίστα με τις «Μπλε Ζώνες» περιλαμβάνει μέρη όπως την Οκινάουα στην Ιαπωνία, την Ογκλιάστρα στη Σαρδηνία και την Ικαρία στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιοχές, εκτός από τη μακροζωία, οι κάτοικοι απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συχνότητες χρόνιων παθήσεων. Η φυσική δραστηριότητα, η έλλειψη άγχους, οι στενές κοινωνικές σχέσεις και η ποικιλία στη διατροφή φαίνεται πως παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο.

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι η ύπαρξη «Μπλε Ζωνών» είναι αποτέλεσμα στατιστικών υπεραπλουστεύσεων και ανεπαρκών ιατρικών δεδομένων. Παρά τις αμφιβολίες, ωστόσο, και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Åbo Akademi, η δυτική Φινλανδία, και ιδιαίτερα η σουηδόφωνη Οστρομπόθνια, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τον ήδη μεγάλο μέσο όρο της χώρας. Ο μέσος όρος για τα νεογέννητα φτάνει τα 83,1 χρόνια, ξεπερνώντας τόσο τον εθνικό μέσο όρο των 81,6 ετών όσο και τον παγκόσμιο των 73,1 ετών.

Η σουηδόφωνη Οστρομπόθνια

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Aging Research οι ερευνητές εξηγούν ότι η περιοχή αυτή έχει κοινά χαρακτηριστικά με τις γνωστές «Μπλε Ζώνες». Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στη μακροζωία, την υγεία και τον τρόπο ζωής ποικίλλει ανάλογα με το πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο κάθε περιοχής, γι’ αυτό και απαιτούνται περαιτέρω δημογραφικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η εξαιρετική διάρκεια ζωής στην Οστρομπόθνια.

Η Φινλανδία, άλλωστε, βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως για την ποιότητα ζωής. Η χώρα φημίζεται για τις άριστες δημόσιες υπηρεσίες, τη σωστή ισορροπία εργασίας και ζωής, την επαφή με τη φύση και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα ανισοτήτων. Παρά τη μέτρια φήμη της στη γαστρονομία, η διατροφή των Φινλανδών είναι υγιεινή, βασισμένη σε προϊόντα ολικής άλεσης και ψάρια, παράγοντες που πιθανότατα συμβάλλουν στην μακροζωία.

Βόρειοι και νότιοι

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Η Νότια Οστρομπόθνια, για παράδειγμα, παρουσιάζει χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και λιγότερο καλή υγεία, παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοί της ακολουθούν παρόμοιο τρόπο ζωής με τη σουηδόφωνη Οστρομπόθνια. Επιπλέον, τα κοντινά νησιά Άλαντ εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο όρο ζωής, χωρίς όμως να ακολουθούν τα βασικά πρότυπα της φιλοσοφίας των «Μπλε Ζωνών».

Προς αναζήτηση και άλλων «Μπλε Ζωνών»

Τα παραδείγματα των παραπάνω περιοχών υποδηλώνουν πως στη μακροζωία συνεισφέρουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τον τρόπο ζωής, ενισχύοντας την άποψη ότι οι «Μπλε Ζώνες» μπορεί να είναι όντως αποτέλεσμα υπεραπλούστευσης. Παρά τις επιφυλάξεις, η ομάδα του Åbo Akademi συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπλε Ζώνες στα βόρεια», που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2026, αναζητώντας περαιτέρω στοιχεία για το πώς η ζωή σε ορισμένες περιοχές επηρεάζει την ανθρώπινη μακροζωία.