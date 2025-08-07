Βρέθηκε το μυστικό της αντιγήρανσης – Ποιο όργανο είναι το πρώτο θύμα της φθοράς του σώματος

Αν και όλοι μεγαλώνουμε με τον ίδιο ρυθμό, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρος του σώματός μας γερνάει με την ίδια ταχύτατα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Cell κάποια όργανα φαίνεται πως γηράσκουν πιο γρήγορα και μάλιστα λειτουργούν ως επιταχυντές της γήρανσης στο υπόλοιπο σώμα. Αυτό σημαίνει πως η βιολογική ηλικία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη χρονολογική περισσότερο και νωρίτερα απ’ όσο φανταζόμασταν.

Η αρχή της γήρανσης

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η μελέτη αυτή, που θεωρείται πρωτοποριακή, επικεντρώθηκε σε αλλαγές σε πρωτεΐνες του σώματος που σχετίζονται με τη γήρανση. Εξετάστηκαν δείγματα από ανθρώπους σε βάθος 50 ετών, ώστε να δημιουργηθεί ένας «χάρτης» πρωτεϊνικών αλλαγών σε διάφορους ιστούς και όργανα. Για πρώτη φορά, αντί να μελετηθεί το σώμα ως ένα, αναλύθηκαν ξεχωριστά τα συστήματα και οι επιμέρους μηχανισμοί της γήρανσης.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν πως οι πρωτεϊνικές αλλαγές αυξάνονται σημαντικά μετά την ηλικία των 50 ετών. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι η διαδικασία της γήρανσης φαίνεται να «ξεκινά» γύρω στα 30, με ορισμένα όργανα να εμφανίζουν σημάδια γήρανσης πολύ νωρίτερα από τα υπόλοιπα. Ένα από αυτά είναι η αορτή – ένα όργανο που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχει τόσο ενεργό ρόλο στη μακροζωία.

Η αορτή ως «πομπός» της βιολογικής φθοράς

Η αορτή, ο κύριος αγωγός του σώματος, παρουσιάζει τις πιο έντονες και συνεχείς μεταβολές στις πρωτεΐνες, σε όλο το εύρος των ηλικιών που μελετήθηκαν. Ακόμη και σε άτομα 30 ετών, η αορτή, μαζί με τον σπλήνα και τα επινεφρίδια, έδειχναν αλλαγές που σχετίζονται με την αρχή της βιολογικής γήρανσης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διαταραχή της ορμονικής ισορροπίας μέσω των επινεφριδίων ίσως αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της επιτάχυνσης αυτής της διαδικασίας.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η αορτή δεν είναι απλώς το πρώτο όργανο που γερνάει – είναι κι αυτό που στέλνει το «σήμα» στο υπόλοιπο σώμα να ακολουθήσει. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, τα αιμοφόρα αγγεία δεν είναι απλώς σωλήνες που μεταφέρουν αίμα. Παίζουν ενεργό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των οργάνων, ως «πομποί» που μεταδίδουν πληροφορίες σχετικές με τη φθορά και την ηλικία.

Ένα παράδειγμα αυτής της επικοινωνίας είναι η πρωτεΐνη GAS6, η οποία εκκρίνεται από την αορτή και φαίνεται να επιταχύνει τη γήρανση και σε άλλα όργανα. Η αναγνώριση τέτοιων πρωτεϊνών έχει διπλό ρόλο: όχι μόνο μας προειδοποιούν για το πότε ξεκινά η γήρανση, αλλά αποτελούν και πιθανούς στόχους για μελλοντικές θεραπείες.

Οι προοπτικές της έρευνας

Μέχρι τώρα, οι περισσότερες έρευνες εξέταζαν μεμονωμένα όργανα. Πλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς αυτά αλληλεπιδρούν μέσω πρωτεϊνικών «σημάτων» στο αίμα και να εντοπίσουμε ποια από αυτά επιταχύνουν περισσότερο τη συνολική μας φθορά.

Με την κατανόηση αυτών των μηχανισμών, ίσως υπάρχει ελπίδα να «ξεγελάσουμε» το βιολογικό μας ρολόι. Αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τα σήματα που εκπέμπουν τα όργανα που γερνούν πιο γρήγορα, ίσως μπορέσουμε να καθυστερήσουμε συνολικά τη γήρανση και τις επιπτώσεις της στον οργανισμό.