Αθανασία μέσω μεταμοσχεύσεων; Το «αστείο» του Πούτιν και του Σι και τι λέει η επιστήμη

Η ιδέα της αιώνιας ζωής βρέθηκε απροσδόκητα στο τραπέζι μιας συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με μεταφραστή που μετέφερε τα λόγια του Ρώσου προέδρου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεχόμενων μεταμοσχεύσεων οργάνων ως «εισιτήριο» για μακροζωία, ίσως και αθανασία. «Είναι πιθανό μέσα σε αυτόν τον αιώνα να ζούμε έως και 150 χρόνια», ειπώθηκε, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χαμόγελα και γέλια.

Τι ισχύει σήμερα για τις μεταμοσχεύσεις

Η μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιατρικής. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 100.000 ζωές έχουν σωθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες χάρη σε αυτές τις επεμβάσεις. Τα μοσχεύματα διαρκούν πλέον πολύ περισσότερο: νεφρά από ζωντανό δότη μπορούν να κρατήσουν 20 με 25 χρόνια, ενώ από αποβιώσαντα δότη γύρω στα 15 με 20. Το ήπαρ μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια, η καρδιά τα 15 και οι πνεύμονες σχεδόν τα 10.

Ωστόσο, κάθε μεταμόσχευση συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους: οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα εφ’ όρου ζωής, με παρενέργειες όπως υψηλή πίεση και αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Ακόμη κι έτσι, το σώμα μπορεί να απορρίψει το νέο όργανο.

Η επόμενη μέρα: Aπό τα γουρούνια στα βλαστοκύτταρα

Η επιστήμη εξερευνά ήδη νέους δρόμους, όπως:

Γενετικά τροποποιημένα γουρούνια: με τη βοήθεια της τεχνολογίας Crispr, ερευνητές «πειράζουν» τα γονίδια ώστε τα όργανα των ζώων να γίνουν πιο συμβατά με τον άνθρωπο. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πειραματικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς και νεφρού, αν και οι ασθενείς δεν επιβίωσαν μακροπρόθεσμα.

Βλαστοκύτταρα: επιστήμονες επιχειρούν να «χτίσουν» νέα ανθρώπινα όργανα από το μηδέν. Το 2020, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ερευνητές κατάφεραν να ανακατασκευάσουν θύμο αδένα χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα, ο οποίος λειτούργησε σε πειράματα με ποντίκια. Στο Λονδίνο, άλλη ομάδα έχει δημιουργήσει εντερικά μοσχεύματα από κύτταρα ασθενών με στόχο μελλοντικές προσωποποιημένες θεραπείες.

Από την πραγματικότητα στη φαντασία

Η έρευνα γύρω από τις μεταμοσχεύσεις είναι εντυπωσιακή και σώζει ζωές. Αλλά άλλο η ιατρική πρόοδος και άλλο η αθανασία. Κανένας ειδικός δεν πιστεύει ότι η επανάληψη επεμβάσεων μπορεί να χαρίσει αιώνια νεότητα. Η συζήτηση Πούτιν–Σι ήταν μάλλον χιουμοριστική, όμως αναδεικνύει τη διαρκή ανθρώπινη αγωνία απέναντι στον χρόνο και τη φθορά.

Η πραγματικότητα είναι πιο πεζή: Οι μεταμοσχεύσεις προσφέρουν δεκαετίες ζωής σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες, όχι αιωνιότητα. Η αθανασία, τουλάχιστον προς το παρόν, παραμένει αποκλειστικά στη σφαίρα της φαντασίας.

