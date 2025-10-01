Εκχύλισμα κακάο μειώνει τη φλεγμονή και προστατεύει την καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα έρευνα δείχνει ότι τα συμπληρώματα εκχυλίσματος κακάο μπορούν να μειώσουν σημαντικούς δείκτες φλεγμονής που σχετίζονται με τη γήρανση. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Age and Ageing, επιστήμονες παρακολούθησαν ενήλικες που λάμβαναν καθημερινά συμπλήρωμα εκχυλίσματος κακάο για αρκετά χρόνια, εστιάζοντας σε πέντε βιοδείκτες φλεγμονής που σχετίζονται με την ηλικία.

Αντιφλεγμονώδης δράση και καρδιακή προστασία

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα επίπεδα της hsCRP, μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, μειώθηκαν σημαντικά στους συμμετέχοντες που λάμβαναν το συμπλήρωμα. Η μείωση αυτή υποδηλώνει αντιφλεγμονώδη δράση του κακάο, που μπορεί να εξηγεί εν μέρει την προστατευτική του επίδραση στην καρδιά.

Όπως διαβάζουμε στο Scitech Daily η διατροφική παρέμβαση ως μέσο μείωσης της φλεγμονής που συνοδεύει τη γήρανση, γνωστή και ως «inflammaging», προξενεί όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Προηγούμενες μικρότερες μελέτες είχαν δείξει ότι το εκχύλισμα κακάο μπορεί να μειώσει τους φλεγμονώδεις βιοδείκτες, αποτέλεσμα που αποδίδεται στις φλαβονόλες, φυσικές ενώσεις που περιέχονται στους σπόρους κακάο αλλά και σε άλλα φυτικά τρόφιμα όπως μούρα, σταφύλια και τσάι. Η μελέτη σχεδιάστηκε για να εξετάσει σε μεγαλύτερη κλίμακα αν το εκχύλισμα κακάο μπορεί να επηρεάσει την καρδιαγγειακή υγεία και κατά πόσο τα οφέλη του συνδέονται με τη μείωση της φλεγμονής λόγω ηλικίας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το 2014 έως το 2020, με τη συμμετοχή 21.442 ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών. Ήταν τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με placebo. Η ανάλυση έδειξε ότι η λήψη εκχυλίσματος κακάο συσχετίστηκε με 27% μείωση στους θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια.

Στην ανάλυση των βιοδεικτών, εξετάστηκαν δείγματα αίματος από 598 συμμετέχοντες, εστιάζοντας σε τρεις πρωτεΐνες με προφλεγμονώδη δράση (hsCRP, IL-6, TNF-α), μια αντιφλεγμονώδη (IL-10) και μια σχετική με το ανοσοποιητικό σύστημα (IFN-γ). Κατά τη διάρκεια δύο ετών παρακολούθησης, τα επίπεδα hsCRP μειώθηκαν κατά 8,4% ετησίως στους συμμετέχοντες που λάμβαναν εκχύλισμα κακάο, ενώ οι υπόλοιποι βιοδείκτες παρουσίασαν μικρές αλλαγές ή ελαφρά αύξηση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση της IFN-γ, μιας κυτταροκίνης σχετικής με το ανοσοποιητικό, γεγονός που ανοίγει νέα πεδία για μελλοντική έρευνα. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι, ενώ το εκχύλισμα κακάο δεν αντικαθιστά έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη δυνατότητα του να συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονής με την πάροδο της ηλικίας.

Προοπτικές και μελλοντική έρευνα για εκχύλισμα κακάο

Η μείωση της hsCRP μπορεί να εξηγεί εν μέρει τα καρδιοπροστατευτικά οφέλη που παρατηρήθηκαν. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η μικρή μείωση της IL-6 στις γυναίκες, αλλά όχι στους άνδρες, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει την αξία των φυτικών τροφών πλούσιων σε φλαβανόλες, όπως το κακάο, για την καρδιαγγειακή υγεία και τον έλεγχο της φλεγμονής που συνοδεύει τη γήρανση, ενισχύοντας την ανάγκη για ποικιλία και χρώμα στη διατροφή μας.