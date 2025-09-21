Τι αποκαλύπτουν οι συνεχείς λιγούρες για γλυκό για την υγεία μας

Το να θέλουμε πού και πού ένα γλυκό είναι απολύτως φυσιολογικό. Όταν όμως η λαχτάρα παραμένει αδιάκοπη, ακόμα και μετά την κατανάλωση του αγαπημένου μας σνακ, τότε ίσως το σώμα μας να προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα. Οι διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες επίμονες επιθυμίες μπορεί να υποδεικνύουν ανεπάρκεια σε θρεπτικά συστατικά, όπως το μαγνήσιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνδέονται με το άγχος ή τη θλίψη που μας οδηγούν να αναζητούμε ανακούφιση μέσω της ζάχαρης.



Δείτε τι λένε οι ειδικοί για τις λιγούρες για γλυκό σε σχέση με την ψυχική και σωματική μας υγεία!