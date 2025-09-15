Η ώρα του πρωινού μπορεί να κρύβει το κλειδί για να ζήσετε περισσότερο, αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μια δεκαετής μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 3.000 ενήλικες σε διάστημα περίπου 30 ετών διαπίστωσε ότι η χρονική στιγμή των γευμάτων, ειδικά του πρωινού, μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με το τι τρώτε.

Ειδικότερα, μια διεθνής ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Χασάν Ντάσι του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, ανέλυσε τις ώρες γευμάτων, τις παθήσεις, τη γενετική και τη θνησιμότητα ατόμων ηλικίας 42 έως 94 ετών χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η παράλειψη του πρωινού και η αργοπορημένη κατανάλωση δείπνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για την υγεία των οστών.

Διαβάστε αναλυτικά τι έδειξε η μελέτη για την ώρα που πρέπει να καταναλώνουμε το πρωινό μας και πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε σε «δείκτη υγείας».