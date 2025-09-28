Τέσσερις μερίδες κοτόπουλου την εβδομάδα: Διπλάσιος κίνδυνος θανάτου από καρκίνο

Η συχνή κατανάλωση κοτόπουλου ίσως δεν είναι τόσο «αθώα» όσο πιστεύαμε. Νέα έρευνα δείχνει ότι μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο θανάτου από 11 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, ανάμεσά τους ο καρκίνος του στομάχου και του εντέρου.

Μέχρι σήμερα, το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας είχαν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ τα πουλερικά θεωρούνταν η πιο ασφαλής πηγή ζωικής πρωτεΐνης. Τα νέα δεδομένα όμως φαίνεται να ανατρέπουν αυτή την αντίληψη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από Ιταλούς επιστήμονες, οι οποίοι κατέγραψαν για σχεδόν 20 χρόνια τις διατροφικές συνήθειες και την υγεία περίπου 5.000 ατόμων μέσης ηλικίας, φέρνοντας στο φως ανησυχητικά αποτελέσματα.

