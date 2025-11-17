Το φυτικό συστατικό που προστατεύει τα μάτια και μπορεί να ενισχύσει την άμυνα απέναντι στον καρκίνο

Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου δείχνει ότι η ζεαξανθίνη – το φυτικό καροτενοειδές που συμβάλλει στην προστασία της όρασης – μπορεί παράλληλα να ενισχύει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως βοηθά τα ανοσοκύτταρα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά απέναντι στα καρκινικά κύτταρα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή χρήση της ως συμπλήρωμα που θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των ανοσοθεραπειών. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο Cell Reports Medicine, αναδεικνύουν τη σημασία της ζεαξανθίνης ως εύκολα διαθέσιμου φυσικού βοηθήματος.

